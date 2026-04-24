В калининградском Музее янтаря открылась выставка индийских богов и легендарных мудрецов-риши

В Калининградском музее янтаря 24 апреля открылась выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди». Коллекция декоративно-прикладного искусства, графики и костюмов XIX-XXI веков приехала из Государственного музея истории религии.

Заместитель директора Музея янтаря Марина Кузнецова отметила, что экспозиция показывает посетителям прекрасный и многообразный мир древнейшей страны — родины индуизма, джайнизма, сикхизма и буддизма. В витринах — изображения индийских богов, легендарных мудрецов, героев эпоса и простых людей. Скульптуру и графику дополняют литографии, ритуальная утварь, национальная одежда, украшения, игрушки и амулеты.

Экспозиция позволяет калининградцам прикоснуться к индийской культуре и укрепить связи между городами. Гости смогут не только увидеть экспонаты, но и вдохнуть специальные ароматы и сфотографироваться в зоне с традиционными цветочными гирляндами. Выставка работает до 28 июня.