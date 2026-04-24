В Калининграде с 1 мая изменится маршрут автобуса № 88

С 1 мая автобус № 88 в Чкаловске будет курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
В направлении конечного пункта «ул. Докука» маршрутки пойдут по улицам Габайдулина — Лейтенанта Калинина — Лукашова — Горбунова — Беланова, — ул. Докука.
На обратном пути в направлении ул. Суздальской общественный транспорт направят по улицам Докука — Беланова — Горбунова — Т. Кабилова — Жиленкова — Габайдулина.
С 30 апреля по ул. Горбунова в Чкаловске для обеспечения безопасности дорожного движения на участке между улицами Мира и Беланова запретят остановку автомобилей.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше