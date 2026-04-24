Известный футболист умер прямо на поле во время игры

Трагический инцидент произошел в нигерийском городе Кадуна во время товарищеского футбольного матча. Бывший нападающий сборной Нигерии Майкл Энерамо ушел из жизни на 41-м году жизни. По информации Нигерийской футбольной федерации (NFF), спортсмену стало плохо уже на пятой минуте второго тайма встречи.
Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Известно, что Энерамо полностью отыграл первый тайм без видимых проблем со здоровьем, однако после перерыва его состояние резко ухудшилось. Медики, прибывшие на поле, ничем не смогли помочь ветерану нигерийского футбола.
Генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси назвал произошедшее невосполнимой утратой для всей футбольной семьи страны. «У меня нет слов. Я могу только молиться, чтобы Бог даровал ему вечный покой, а его близким — силы пережить эту потерю», — цитирует чиновника пресс-служба федерации.
За плечами Энерамо была насыщенная карьера, охватившая клубы трех континентов. Он выступал за тунисский «Эсперанс», турецкие «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор», а также саудовские «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак». В составе национальной сборной Нигерии форвард провел 11 матчей и отличился тремя забитыми мячами.
