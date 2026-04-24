Tasnim: Иран после первого раунда переговоров не просил новой встречи с США

Вашингтон через посредников запрашивал встречу с Тегераном, но не получил согласия.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран после первого раунда мирных переговоров в пакистанской столице Исламабаде не запрашивал новой встречи с представителями Вашингтона. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным издания, напротив, США через пакистанских посредников неоднократно искали встречи с Исламской республикой, однако все предложения Белого дома были отвергнуты.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-секретарь Кэролайн Ливит заявила, что Штаты якобы отмечают прогресс в переговорах с Ираном по вопросам урегулирования на Ближнем Востоке за последние пару дней.

В пятницу, 24 апреля, стало известно, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп направляет спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. По данным телеканала CNN, при достижении прогресса туда может вылететь американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше