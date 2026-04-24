В Ленобласти пассажирский автобус попал в ДТП с грузовиком, погиб один человек

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в в Гатчинском округе в Ленобласти. Как сообщает «КП-Петербург», в результате столкновения двух транспортных средств погиб один человек.
Согласно источнику, авария произошла на пересечении трассы А-120 и региональной автодороги в Сяськелевском сельском поселении. По предварительным данным МЧС России по региону, на момент ДТП в автобусе находились 11 человек.
Один из пассажиров транспортного средства погиб, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медпомощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники спецслужб, автодорога была перекрыта. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.
