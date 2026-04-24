Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти пассажирский автобус попал в ДТП с грузовиком, погиб один человек

Один человек погиб и 10 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в в Гатчинском округе в Ленобласти. Как сообщает «КП-Петербург», в результате столкновения двух транспортных средств погиб один человек.

Согласно источнику, авария произошла на пересечении трассы А-120 и региональной автодороги в Сяськелевском сельском поселении. По предварительным данным МЧС России по региону, на момент ДТП в автобусе находились 11 человек.

Один из пассажиров транспортного средства погиб, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медпомощи. Сейчас на месте аварии работают сотрудники спецслужб, автодорога была перекрыта. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате ДТП в центре Москвы на Садовом кольце. В ходе аварии произошло столкновение пяти автомобилей, еще несколько человек получили ранения.