Агроном Воробьев: в начале мая погода в Москве позволит посадить картофель

Синоптик предупредил, что до конца апреля в столице будет холодно.

Источник: Комсомольская правда

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в столичный регион придет тепло и можно будет заняться огородом.

Прохладная погода сохранится до конца апреля, до 27 числа в ночные часы будет подмораживать, в последний понедельник месяца будет холодно, днем всего +3…+5 градусов, с дождем и местами с мокрым снегом.

28 апреля будет чуть теплее, воздух прогреется до +7 градусов. Возможен дождь с примесью мокрого снега.

29 апреля ожидается до + 8 тепла, а в последний день месяца, 30 апреля, всего +1.

В первые майские праздники погода улучшится, воздух прогреется до +8…+11 градусов. Вторые майские тоже будут не очень теплыми, но станет заметно приятнее — столбики термометров поднимутся до 15 градусов Москве и + 19 в Московской области.

Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru отметил, что температура воздуха на майские праздники позволит огородникам и дачникам сделать первые посадки картофеля. Даже если будут морозы, то они не страшны.

— Всходы появляются, как правило, через полторы недели, то есть ближе к середине мая, когда заморозки уже маловероятны, — говорит Михаил Воробьев.

А вот огурцы, помидоры, перец и баклажаны стоит высаживать во второй половине мая. Спешить с ними нет смысла.

Максимально ускорить развитие рассады получится с помощью посева семян в контейнер, размещенный на теплом подоконнике. Таким образом удастся существенно сократить время прорастания семян. Кроме того, следует использовать грунт с биогумусом, благодаря которому рассада развивается в два раза быстрее и становится более жизнеспособной, пишет Газета.ru.

На майские праздники в Подмосковье можно будет высадить холодостойкие культуры. Однако стоит ориентироваться не только на погоду, но и на степень просушки грунта и готовность участка к обработке. Об этом рассказал «Известиям» директор Мичуринских садов, главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.