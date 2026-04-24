Агроном Воробьев: в начале мая погода в Москве позволит посадить картофель

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в столичный регион придет тепло и можно будет заняться огородом.
Прохладная погода сохранится до конца апреля, до 27 числа в ночные часы будет подмораживать, в последний понедельник месяца будет холодно, днем всего +3…+5 градусов, с дождем и местами с мокрым снегом.
28 апреля будет чуть теплее, воздух прогреется до +7 градусов. Возможен дождь с примесью мокрого снега.
29 апреля ожидается до + 8 тепла, а в последний день месяца, 30 апреля, всего +1.
В первые майские праздники погода улучшится, воздух прогреется до +8…+11 градусов. Вторые майские тоже будут не очень теплыми, но станет заметно приятнее — столбики термометров поднимутся до 15 градусов Москве и + 19 в Московской области.
Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru отметил, что температура воздуха на майские праздники позволит огородникам и дачникам сделать первые посадки картофеля. Даже если будут морозы, то они не страшны.
— Всходы появляются, как правило, через полторы недели, то есть ближе к середине мая, когда заморозки уже маловероятны, — говорит Михаил Воробьев.
А вот огурцы, помидоры, перец и баклажаны стоит высаживать во второй половине мая. Спешить с ними нет смысла.
Максимально ускорить развитие рассады получится с помощью посева семян в контейнер, размещенный на теплом подоконнике. Таким образом удастся существенно сократить время прорастания семян. Кроме того, следует использовать грунт с биогумусом, благодаря которому рассада развивается в два раза быстрее и становится более жизнеспособной, пишет Газета.ru.
На майские праздники в Подмосковье можно будет высадить холодостойкие культуры. Однако стоит ориентироваться не только на погоду, но и на степень просушки грунта и готовность участка к обработке. Об этом рассказал «Известиям» директор Мичуринских садов, главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.