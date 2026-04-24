Чимаев прокомментировал отмену битвы взглядов со Стриклендом

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев заявил, что UFC отменила его битву взглядов с американцем Шоном Стриклендом из-за возможной драки.

Источник: Аргументы и факты

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев заявил, что организация отменила битву взглядов с Шоном Стриклендом из опасений, что его команда набросится на американца. Об этом сообщает аккаунт Home of Fight в социальной сети X*, передает championat.com.

«Дана сказал, что никакого стердауна со Стриклендом не будет. Они боятся, что мы на него набросимся», — сказал Чимаев.

Боец отметил, что в случае нападения Стрикленд будет убегать.

На профессиональном счету Хамзата Чимаева 15 побед и ни одного поражения, из них двенадцать были одержаны досрочно.

В активе Стрикленда тридцать побед и семь поражений. Американец дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году.

Поединок Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира UFC 328.

Ранее боец Валерий Мясников прокомментировал анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.