Разгром за час: Андреева и Шнайдер вышли во второй круг мадридского «тысячника»

Серебряные призеры Олимпийских игр в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер, как пишет ТАСС, успешно стартовали в парном разряде на престижном грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде. Эта победа стала для россиянок первой совместной в сезоне 2026 года. В матче первого круга, который продлился всего 59 минут, российский дуэт уверенно переиграл интернациональную пару Анастасии Детюк (Чехия) и Катажины Питер (Польша) с разгромным счетом 6:4, 6:0. Особенно впечатляюще россиянки провели вторую партию, оформив «баранку» — шесть геймов подряд без ответа.
Этот матч стал знаковым для дуэта не только из-за результата, но и из-за обстоятельств его проведения. Андреева и Шнайдер не выходили на корт вместе с ноября прошлого года, а их временный распад вызвал немало вопросов у болельщиков. Как позже объяснила 22-летняя Шнайдер в одном из интервью, пауза была связана с решением 18-летней Андреевой и её тренера Кончиты Мартинес сосредоточиться на одиночной карьере. По словам Шнайдер, именно Мирра предложила своей экс-партнерше найти новую напарницу, чтобы не тормозить развитие обеих.
Несмотря на долгий перерыв в совместных выступлениях, дуэт напомнил о своих амбициях, которые они демонстрировали в прошлом сезоне. Напомним, что в 2024 году россиянки выиграли турниры в Брисбене и престижный «тысячник» в Майами, дошли до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос», а также пробились на Итоговый турнир WTA, где были номинированы на награду лучшей паре. Сейчас в одиночных рейтингах Шнайдер занимает 19-е место, а Андреева входит в элитную восьмерку, что делает их одной из самых грозных пар в туре.
Во втором круге мадридского турнира соперницами Андреевой и Шнайдер станут опытные бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Чжан Шуай. В прошлом году победу на этих соревнованиях в парном разряде одержала еще одна представительница России Анна Калинская в дуэте с румынкой Сораной Кырстей, так что российские болельщики вправе рассчитывать на повторение успеха. Добавим, что в одиночном разряде обе россиянки также успешно преодолели стартовый барьер: Андреева обыграла венгерку Панну Удварди, а Шнайдер взяла верх над испанкой Джессикой Бузас Манейро.
