Разгром за час: Андреева и Шнайдер вышли во второй круг мадридского «тысячника»

Этот матч стал знаковым для дуэта не только из-за результата, но и из-за обстоятельств его проведения. Андреева и Шнайдер не выходили на корт вместе с ноября прошлого года, а их временный распад вызвал немало вопросов у болельщиков. Как позже объяснила 22-летняя Шнайдер в одном из интервью, пауза была связана с решением 18-летней Андреевой и её тренера Кончиты Мартинес сосредоточиться на одиночной карьере. По словам Шнайдер, именно Мирра предложила своей экс-партнерше найти новую напарницу, чтобы не тормозить развитие обеих.