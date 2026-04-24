Адвокат Третьяков: Артем Чекалин проведет в «Бутырке» не меньше полугода

Блогер Артем Чекалин проведет в СИЗО минимум полгода, это время уйдет на обжалование приговора. Блогер получил семь лет колонии, но защита многодетного отца надеется добиться смягчения приговора.
Процедура обжалования приговора уже запущена и это затянется, так как процесс не быстрый. Пока Артем чувствует себя стабильно и старается не впадать в депрессивные состояния.
— Он большой оптимист, продолжает бороться за справедливость и надеется на справедливое решение его дела, — сказал 360.ru Константин Третьяков, адвокат Артема.
Пока же решение суда коснулось не только срока наказания. Блогер проведет в заключении 7 лет и должен заплатит штраф в сумме 194,5 миллиона рублей.
Ранее, адвокат Сергей Жорин выразил сочувствие Артему Чекалину после вынесения ему приговора. В разговоре с «Газета.Ru» юрист пожелал команде блогера удачи в обжаловании и изменении наказания. Он отметил, что часто бывают случаи, когда приговор изменяют и уменьшают сроки существенно или несущественно.
22 апреля экс-мужа блогерши Валерии Чекалиной перевели в СИЗО № 2 «Бутырка». Перед оглашением приговора Артем сказал, что предупредил детей, что может не вернуться домой, пишет газета Известия.