Глава МТС выступила за суверенитет без изоляции при регулировании ИИ

В регулировании ИИ, как и в любой сфере, «нужно избегать качелей», стоит сохранять баланс между технологическим суверенитетом и возможностью обмениваться международным опытом, считает глава МТС.

Источник: РБК

Технологический суверенитет очень важен для России, однако стоит сохранять возможность обмениваться международным опытом в сфере искусственного интеллекта. Такое мнение выразила генеральный директор МТС Инесса Галактионова в эфире Радио РБК, комментируя законопроект о регулировании ИИ.

«Доступ к зарубежным нейросетям, конечно, позволяет сейчас очень быстро обучаться и, соответственно, находить очень интересные решения. Поэтому, знаете, я в целом всегда поддерживала и любила возможности международного опыта», — сказала она.

Галактионова считает, что ни одна страна не может развиваться в изоляции, без международного партнерства и обмена опытом, «без бесконечного, в том числе, соревнования»: «Без этого невозможен прогресс. Здесь всегда важно найти, где вот баланс между безопасностью, суверенностью страны и возможностью быстро, динамично развиваться».

Глава МТС отметила, что в регулировании, как и в любой сфере, «нужно избегать качелей», необходим баланс. «Мы сейчас с вами в такой ситуации, когда мы пришли к тому, что технологический суверенитет очень важен», — сказала она, отметив, что Россия смогла найти решения после большого числа международных ограничений, введенных после 2022 года: «Да, это нам стоило большого интенсивного труда. Но мы нашли эти решения, и мы создали технологический суверенитет в части телекома, и во многих вещах мы независимы».

Она отметила, что государство понимает необходимость создания конкуренции в сфере искусственного интеллекта, чтобы через ее призму появлялись уникальные продукты.

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании ИИ в России. В нем содержатся требования для разработчиков и пользователей нейросетей, льготы для поддерживающих работу технологии дата-центров, а также возможность запрета иностранного ИИ. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Президент Владимир Путин в начале апреля поручил создать национальный план внедрения ИИ. По его словам, к 2030 году ИИ-технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях страны, регулирование этой сферы нужно настроить так, чтобы оно не мешало, а было стимулом к развитию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».