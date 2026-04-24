Глава МТС выступила за суверенитет без изоляции при регулировании ИИ

Глава МТС отметила, что в регулировании, как и в любой сфере, «нужно избегать качелей», необходим баланс. «Мы сейчас с вами в такой ситуации, когда мы пришли к тому, что технологический суверенитет очень важен», — сказала она, отметив, что Россия смогла найти решения после большого числа международных ограничений, введенных после 2022 года: «Да, это нам стоило большого интенсивного труда. Но мы нашли эти решения, и мы создали технологический суверенитет в части телекома, и во многих вещах мы независимы».