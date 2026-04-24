Финансист Селезнев спрогнозировал рост зарплат россиян в июле-декабре

Зарплаты россиян увеличатся на 10−12 процентов во втором полугодии текущего года. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Он уточнил, что речь идет о суммах до вычета налогов.
Он усомнился в том, что заработные платы граждан станут расти быстрее, чем в предыдущие пять лет, из-за перехода экономики к состоянию рецессии.
— Прежде всего росту зарплат способствует инфляция. Это номинальный рост, который большинство работодателей вынуждены закладывать в свои бюджеты, чтобы остановить отток кадров. Безработицы сейчас нет, и работники, хоть и не во всех отраслях, могут требовать лучших условий. Либо менять место работы с минимальными для себя рисками, — подчеркнул Селезнев.
Вторым фактором роста зарплат, по словам эксперта, станет дефицит кадров, который сильнее ощущается в IT, строительстве и ЖКХ. Всего на данный момент на рынке не закрыто около 1,5 миллиона вакансий. Третьим фактором станет рост бюджетных расходов, передает «Газета.Ru».
22 апреля председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести обязательную выплату 13-й зарплаты всем россиянам и 13-й пенсии — пенсионерам.