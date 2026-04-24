Названа дата прямых переговоров между Ираном и США

Axios: Прямые переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Прямые переговоры между США и Ираном об урегулировании на Ближнем Востоке состоятся в пакистанской столице Исламабаде в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Журналист уточнил, что встреча между главой МИД Исламской республики Аббасом Арагчи и американскими посланниками может состояться после двусторонних переговоров зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Тегеран после первого раунда мирных переговоров в Пакистане не запрашивал новой встречи с представителями Вашингтона. Наоборот, американская сторона через пакистанских посредников неоднократно искала встречи с Ираном, однако все предложения Белого дома были отвергнуты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше