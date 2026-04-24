Названа дата прямых переговоров между Ираном и США

Прямые переговоры между США и Ираном об урегулировании на Ближнем Востоке состоятся в пакистанской столице Исламабаде в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.
Журналист уточнил, что встреча между главой МИД Исламской республики Аббасом Арагчи и американскими посланниками может состояться после двусторонних переговоров зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Тегеран после первого раунда мирных переговоров в Пакистане не запрашивал новой встречи с представителями Вашингтона. Наоборот, американская сторона через пакистанских посредников неоднократно искала встречи с Ираном, однако все предложения Белого дома были отвергнуты.