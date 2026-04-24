В Ростовской области определят лучших работодателей

В Ростовской области с 1 по 19 мая будут принимать заявки от компаний, которые хотят получить звание «Лучший работодатель в сфере занятости». Участвовать могут любые компании и индивидуальные предприниматели, независимо от формы собственности. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Конкурс проходит в трех номинациях: лучший работодатель по трудоустройству участников и ветеранов СВО, по трудоустройству инвалидов и по временному трудоустройству несовершеннолетних.
Чтобы участвовать, работодателям нужно подать заявление, анкету и описание деятельности в управление службы занятости. В каждой номинации выберут победителя и двух призеров. Итоги подведут до конца июня.
