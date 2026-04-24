У семьи краснодарского экс-судьи изъяли имущество почти на миллиард

Суд постановил обратить в доход государства имущество на сумму в 900 млн руб., принадлежащее бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
По решению Октябрьского районного суда Краснодара в доход государства были обращены: 6 земельных участков (общая площадь — 9,1 тыс. кв. м), 106 нежилых помещений (общая площадь — 10,1 тыс. кв. м), 2 жилых дома площадью 822,8 кв. м, 22 млн руб., а также 36 кг золота в слитках и монетах.
Все изъятое имущество принадлежало членам семьи бывшего судьи.
«Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов в период отправления правосудия (1994−2019 годы) занимался незаконной деятельностью, тайно владел и управлял хозяйствующими обществами, от противоправной коммерческой деятельности которых извлекал криминальные доходы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Так, Чернов способствовал избранию на должность президента Нотариальной палаты Краснодарского края своей бывшей жены Галины Черновой. Та, в свою очередь, помогала ему в сокрытии коррупционных доходов.
Кроме того, суд установил, что по инициативе Галины Черновой вице-президентом Нотариальной палаты Кубани была избрана их дочь Елена Рязанская. В сокрытии имущества также принимала участие другая дочь Александра и Галины Черновых — Анастасия Шепель, которая до 24 апреля 2026 года была судьей Арбитражного суда Краснодарского края.
«Имущество, приобретенное ответчиками вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, а также вырученные от его продажи денежные средства подлежит обращению в доход Российской Федерации, а право нотариальной деятельности Галины Черновой, Елены Рязанской, а также подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой — прекращению», — постановил суд.
В августе 2025 года по иску Генпрокуратуры суд конфисковал имущество Чернова и связанных с ним лиц на сумму более 13 млрд руб. Тогда в доход государства были обращены 87 объектов недвижимости.
В ноябре того же года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Александра Чернова статуса судьи в отставке и правовой неприкосновенности. Источник РБК сообщал, что в момент заседания коллегии Чернов находился на Кипре.
Экс-судья Елена Хахалева, 16 апреля объявленная в международный розыск, — его подчиненная, внучка Чернова состояла в гражданском браке с сыном Хахалевой.
Летом 2017 года в Сети распространились кадры со свадьбы дочери Хахалевой — журналисты оценили стоимость торжественного мероприятия в сумму около 4,5 млн руб. В резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре на свадьбе дочери судьи выступали, в частности, певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. По словам Хахалевой, расходы на организацию торжества взял ее супруг, «крупный предприниматель».
