Военэксперт Кнутов: ВСУ украли технологии русских «Елок» для создания дрона

Украинские специалисты украли технологии производства российских беспилотников «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о появлении в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА, направленных на противодействие «Гераням».
Он отметил, что P1-Sun представляет собой дрон противовоздушной обороны, который создавался с целью перехвата российских «Гераней».
— Украина специально разработала такой БПЛА, способный работать в автоматическом режиме. Он как наш беспилотник «Елка», который запускается со специального устройства, напоминающего пистолет. Достаточно просто навести «Елку» в сторону цели, и она поражает ее самостоятельно. Киев использовал аналогичные технологии, — высказался специалист.
По словам Кнутова, в отличие от российского образца, который использует кинетический перехват, P1-Sun оборудован небольшой боевой частью. Эксперт назвал максимальную высоту полета украинского беспилотника незначительной — около пяти километров, передает News.ru.
