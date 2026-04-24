Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военэксперт Кнутов: ВСУ украли технологии русских «Елок» для создания дрона

Украинские специалисты украли технологии производства российских беспилотников «Елка» с целью разработки дрона P1-Sun. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о появлении в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА, направленных на противодействие «Гераням».

Он отметил, что P1-Sun представляет собой дрон противовоздушной обороны, который создавался с целью перехвата российских «Гераней».

— Украина специально разработала такой БПЛА, способный работать в автоматическом режиме. Он как наш беспилотник «Елка», который запускается со специального устройства, напоминающего пистолет. Достаточно просто навести «Елку» в сторону цели, и она поражает ее самостоятельно. Киев использовал аналогичные технологии, — высказался специалист.

По словам Кнутова, в отличие от российского образца, который использует кинетический перехват, P1-Sun оборудован небольшой боевой частью. Эксперт назвал максимальную высоту полета украинского беспилотника незначительной — около пяти километров, передает News.ru.

9 апреля в западных СМИ появилась информация о том, что в России создали наземный робототехнический комплекс «Багульник-82», который способен автоматически вести огонь новыми минами каждые пять секунд.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше