Послы стран Персидского залива обсудили запуск прямых авиарейсов с Чечней

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из крупных городов стран Персидского залива в Чеченскую Республику обсудили послы в Грозном на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым. Это позволит увеличить общий турпоток, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати в ходе визита послов стран Персидского залива в Грозный.
«Сегодня на встрече с главой республики поднимался вопрос об увеличении туристического потока между Россией и странами Персидского залива, это очень хороший сигнал к тому, что РФ сняла все визовые ограничения практически для всех стран Персидского залива. Мы обсуждали налаживание прямых авиасообщений между республикой и столицами стран Персидского залива, это будет большим вкладом в развитие туристического потока», — сказал ас-Саати.
По его словам, также одной из поднятых на встрече тем, стало обсуждение увеличения квоты для мусульман РФ для совершения паломничества к святыням ислама.
«Также посол Саудовской Аравии обсудил возможность увеличения квоты для мусульман России, которые хотят совершать хадж, умру. Кроме того, у Чеченской Республики очень глубокие культурные и экономические связи со всеми странами залива», — добавил посол.
В пятницу в Грозный прибыли послы из шести стран Персидского залива с деловым и дружеским визитом, в том числе послы из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара. Они провели встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым, посетили скачки и новый район имени Владимира Путина.