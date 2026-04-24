Послы стран Персидского залива обсудили запуск прямых авиарейсов с Чечней

Это позволит увеличить общий турпоток, отметил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати.

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из крупных городов стран Персидского залива в Чеченскую Республику обсудили послы в Грозном на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым. Это позволит увеличить общий турпоток, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати в ходе визита послов стран Персидского залива в Грозный.

«Сегодня на встрече с главой республики поднимался вопрос об увеличении туристического потока между Россией и странами Персидского залива, это очень хороший сигнал к тому, что РФ сняла все визовые ограничения практически для всех стран Персидского залива. Мы обсуждали налаживание прямых авиасообщений между республикой и столицами стран Персидского залива, это будет большим вкладом в развитие туристического потока», — сказал ас-Саати.

По его словам, также одной из поднятых на встрече тем, стало обсуждение увеличения квоты для мусульман РФ для совершения паломничества к святыням ислама.

«Также посол Саудовской Аравии обсудил возможность увеличения квоты для мусульман России, которые хотят совершать хадж, умру. Кроме того, у Чеченской Республики очень глубокие культурные и экономические связи со всеми странами залива», — добавил посол.

В пятницу в Грозный прибыли послы из шести стран Персидского залива с деловым и дружеским визитом, в том числе послы из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара. Они провели встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым, посетили скачки и новый район имени Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше