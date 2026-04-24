Лодка с мигрантами из Сомали перевернулась в Средиземноморье, погибли 17 человек

В акватории Средиземного моря перевернулась лодка с мигрантами из Сомали, в результате чего погибли 17 человек. Об этом в беседе с журналистами заявил посол Сомали в Алжире Юсуф Ахмед Хассан.
«Ко мне обратились родители, которые искали своих детей и хотели знать их местонахождение», — сообщил он.
Согласно заявлению дипломата, в результате инцидента скончались 12 мужчин и пять женщин, которые находились в лодке в момент ЧП. Все они утонули примерно в 100 километрах к западу от столицы Алжира. Причины опрокидывания ложки и другие официальные подробности об инциденте пока не сообщаются.
Ранее KP.RU сообщал, что лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена. В результате погибли по меньшей мере 49 человек, еще 140 пропали без вести. На судне находились около 260 сомалийцев и эфиопов.