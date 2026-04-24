Эксперты: перекрытие Берингова пролива поможет остановить ослабление Гольфстрима

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Нидерландские климатологи выяснили, что постройка стены высотой в несколько десятков метров на дне моря в самом узком участке Берингова пролива позволит избежать дальнейшего ослабления Гольфстрима и связанной с ним системы течений в Атлантическом океане. Это позволит избежать глобальной перестройки климата Земли, пишут исследователи в статье в научном журнале Science Advances.
«Постройка стены высотой в 50−59 м и длиной примерно в 80 км на дне Берингова пролива позволит стабилизировать состояние системы течений в Атлантике и предотвратить их дальнейшее ослабление, что приведет к катастрофическим и необратимым последствиям для климата. Проекты подобных масштабов уже были реализованы человечеством при постройке 34-километровой дамбы Сэмангым в Южной Корее», — пишут исследователи.
Как отмечают авторы этой идеи, профессор Утрехтского университета (Нидерланды) Хенк Дийкстра и его коллега по вузу Йелле Сунс, Гольфстрим и прочие связанные с ним потоки воды в Атлантике являются частью так называемой Атлантической меридиональной циркуляции. Так ученые называют огромную замкнутую систему течений, охватывающую весь Атлантический океан и играющую ключевую роль в обмене водой между его поверхностью и глубинными слоями.
В последние годы исследователи начали фиксировать признаки замедления и даже остановки этого «конвейера течений». Подобные перспективы вызывают огромную тревогу в научном сообществе, так как Атлантическая меридиональная циркуляция играет критически важную роль в распределении тепла по всему Мировому океану и в регуляции климата всей планеты. Остановки этой системы течений во время ледниковой эпохи уже приводили к резкой перестройке климата и к масштабным переменам в работе экосистем Земли.
Нидерландские климатологи выяснили, что данного сценария можно избежать, если построить на дне Берингова пролива набор из трех дамб длиной в 80 км. Одна из них будет соединять Чукотку с российским островом Ратманова, вторая — перекроет пролив между ним и соседним американским островом Крузенштерна, а третья — протянется от острова Крузенштерна до берега Аляски. Благодаря мелководной природе пролива, высота этой дамбы не превысит 59 м.
Постройка подобной подводной стены в ближайшие 50−200 лет, как показывают расчеты профессора Дийкстры и Йелле Сунса, позволит предотвратить коллапс Атлантической меридиональной циркуляции за счет перераспределения потоков воды в Северном ледовитом океане. Это позволит избежать резких перемен климата в западной части Евразии в ближайшей перспективе, а также его глобальных перестроек в последующие столетия, подытожили климатологи.