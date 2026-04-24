Jewish Chronicle: Стармер хочет объявить КСИР террористической организацией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает издание Jewish Chronicle.
«Стармер заявил, что закон о запрете деятельности Корпуса стражей исламской революции будет представлен на следующей сессии парламента», — говорится в материале.
Отмечается, что очередная сессия британского парламента должна начаться через несколько недель. На ней может быть рассмотрена инициатива о внесении КСИР в список террористических организаций на территории Британии. Ранее Стармер заявлял, что Лондон не может признать КСИР запрещенной организацией в соответствии с нынешним законодательством страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Британия отказывается от участия в конфликте США с Ираном, несмотря на давление со стороны Вашингтона.