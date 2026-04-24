Посол Бахрейна назвал Чечню мостом между Россией и арабским миром

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика является мостом между Россией и арабскими странами, заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати журналистам в ходе визита послов стран Персидского залива в Грозный.
«Мы считаем, что Чеченская Республика — некий мост сотрудничества между арабским, мусульманским миром и Россией. На самом деле, у нас есть много общего: мусульмано-арабский мир и Чеченскую Республику объединяют теплые, глубокие семейные ценности, а также общечеловеческие мусульманские ценности», — сказал посол.
По его словам, в ходе визита, который является не первым для представителей королевства, было обсуждено развитие двустороннего сотрудничества.
«У нас есть многолетняя дружба, у нас были взаимные визиты как с нашей стороны, так и со стороны главы Чеченской Республики в нашу страну. Это указывает на наши глубокие взаимоотношения во всех секторах: культурных, политических и экономических связях. Мы счастливы видеть преобразовавшуюся, прекрасную Чеченскую Республику. Это большая заслуга [главы Чеченской Республики] Рамзана Ахматовича Кадырова с поддержкой [президента РФ] Владимира Владимировича Путина», — добавил посол.
В пятницу в Грозный прибыли послы из шести стран Персидского залива с деловым и дружеским визитом, в том числе послы из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара. Они провели встречу с Кадыровым, посетили скачки и новый район имени Владимира Путина.