От Сельмы до Космы: что предложат калининградцам взамен автобуса № 70

В Калининграде с 1 мая упраздняют маршрутку № 70, которая курсировала от дворца спорта «Янтарный» до «Автотор-Арены». Вместо этого два микрорайона областного центра соединит автобус № 22. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Интервал движения в рабочие дни составит от 16 до 18 минут, по выходным и праздникам от 17 до 22 минут.
Новый маршрут пройдёт от дворца спорта «Янтарный» до Силикатного завода по следующей схеме: ул. Согласия — Гайдара — Советский проспект — проспект Мира — Химическая — Тенистая аллея — Менделеева — проспект Победы — Новгородская — Ижорская — Урицкого — Старшего сержанта Карташева — Макаренко — Механическая — Тихоокеанская — Спасателей. Этот маршрут пока временный, он изменится после завершения ремонта на ул. Челюскинской.
Первоначально рейсы должны были запустить в феврале. Для этого планировали приобрести 12 новых машин — ЛиАЗ-4292. В салоне 23 посадочных места, общее число пассажиров — от 75 до 82 человек. Машины оборудованы системой, которая позволяет наклонять кузов на остановках, чтобы пассажирам было удобнее выходить и подниматься.