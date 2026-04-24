В Москве стартовал фестиваль «Дорога на Ялту»

Он добавил, что в настоящей культуре ничего невозможно отменить. Так, он привел в пример итальянский театр Ла Скала, посвятивший последний сезон русской классической музыке. «Ничего не получилось отменить. И вот поэтому мы здесь. И вот поэтому мы будем говорить на языке музыки. И это будет подразумевать, что здравый смысл из нашей жизни еще не ушел. Потому что все подвластно только любви. Наши конкурсанты — замечательные люди. Они будут не просто петь и исполнять, они будут чувствовать. И посмотрите в их глаза — там любовь, которая спасет мир», — заключил Кондрашов, пожелав удачи участникам.