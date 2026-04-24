В Москве стартовал фестиваль «Дорога на Ялту»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Восьмой международный музыкальный конкурс-фестиваль «Дорога на Ялту» стартовал на сцене культурно-досугового центра «Моссовет», передает корреспондент ТАСС. Первый конкурсный день начался с гимна фестиваля в исполнении оркестра.
«Это восьмой международный музыкальный фестиваль “Дорога на Ялту”, и у него неизменная миссия. Мы налаживаем мосты, которые не горят, потому что это духовные мосты. Нам с вами приходится жить в самые непростые времена: политические распри разрыли окопы по всей планете до такой степени, что иногда из этих окопов мы уже видим и наблюдаем пламя развязанных войн. Прекратился политический диалог, ушла какая-либо политическая культура, осталась только культура настоящая», — сказал на открытии президент фестиваля, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
Он добавил, что в настоящей культуре ничего невозможно отменить. Так, он привел в пример итальянский театр Ла Скала, посвятивший последний сезон русской классической музыке. «Ничего не получилось отменить. И вот поэтому мы здесь. И вот поэтому мы будем говорить на языке музыки. И это будет подразумевать, что здравый смысл из нашей жизни еще не ушел. Потому что все подвластно только любви. Наши конкурсанты — замечательные люди. Они будут не просто петь и исполнять, они будут чувствовать. И посмотрите в их глаза — там любовь, которая спасет мир», — заключил Кондрашов, пожелав удачи участникам.
Конкурсная программа.
Открыла конкурсную программу кубинская исполнительница Дилейди Гонсалес Мартинес с песней «Если б не было войны», которая звучит на фестивале впервые. «Источником вдохновения послужили личные воспоминания композитора Марка Минкова о своей бабушке, потерявшей сына на фронте. Гениальное исполнение Валентины Толкуновой сделало эту песню гимном, реквиемом по не вернувшимся», — рассказал художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс.
Конкурсную программу первого дня оценивали председатель жюри, народный артист Лев Лещенко, а также заслуженная артистка РФ Юта и народный артист РФ Денис Майданов.
Всего на фестиваль, который проводится в два этапа, в 2026 году было подано 172 заявки из 58 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые представят известные песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках. Среди стран участников: Болгария, Бразилия, Индия, Испания, Италия, США, Тунис, Франция и другие.
Гала-концерт, во время которого будут объявлены имена победителей, состоится 28 апреля в Государственном Кремлевском дворце.
О фестивале.
Фестиваль проводится с 2019 года, а с 2022 года проходит в Москве. «Сегодня он является одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и одним из ярких телевизионных проектов, посвященных Великой Победе», — уточнили организаторы.
Всего за годы существования фестиваля в оргкомитет поступило более 1,3 тыс. заявок из 60 стран, а песни звучали на 25 языках.
Основной задачей проекта остается сохранение исторической памяти. «Сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ солдата-освободителя — такую идею заложили в фестиваль его создатели», — отметили в пресс-службе.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Крым.
