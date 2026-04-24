В Сингапуре задержали мужчину по подозрению в утечке мультфильма «Легенда об Аанге»

Заявление о том, что кто-то выложил фрагменты невышедшего фильма в соцсети, поступило в полицию 16 апреля, рассказали в ведомстве. В течение суток нарушителя опознали и задержали. Полиция обнаружила на изъятых у него электронных устройствах копию фильма. В отношении задержанного возбуждено дело по обвинению в несанкционированном доступе к цифровым материалам. Максимальное наказание за это нарушение — тюремное заключение сроком до семи лет и штраф в размере до $50 тыс.