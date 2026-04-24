УНИАН: одесситы покидали через окно фитнес-клуб по прибытии сотрудников ТЦК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Одесситы начали выпрыгивать из окна второго этажа, спешно покидая фитнес-клуб, когда туда нагрянули сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило агентство УНИАН.
На кадрах ролика, опубликованного в Telegram-канале агентства, видно, как во время тренировки одни мужчины продолжали выполнять упражнения, а другие принялись убегать, открыв окно и поочередно выпрыгивая на улицу.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят открытые столкновения граждан с представителями ТЦК. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников военкоматов называют «людоловами».