Непобежденный россиянин нокаутировал соперника в Уфе и стал претендентом на титул IBF

На турнире в Уфе, как пишет ТАСС, разыграли билет к чемпионскому титулу. Российский боксер Артур Субханкулов одержал досрочную победу над представителем Таджикистана Баходуром Усмоновым в претендентском поединке по версии IBF в легком весе. Бой, ставший центральным событием вечера, завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. До этого россиянин дважды отправлял соперника в нокдаун в десятом раунде и еще раз — в следующем, после чего секунданты Усмонова приняли решение остановить поединок.
Для Усмонова это поражение стало первым в профессиональной карьере: при 12 победах (пять нокаутом) он столкнулся с непроходимой защитой Субханкулова. До этого боя таджикистанский боксер занимал третье место в рейтинге WBA и десятое — в IBF. Сам Субханкулов, напротив, укрепил свой статус непобежденного бойца, доведя статистику до 12 побед, шесть из которых одержаны досрочно. Изначально россиянин шел на восьмом месте в рейтинге IBF, однако эта виктория поднимет его сразу на вторую строчку, а также сделает обязательным претендентом на титул чемпиона мира в категории до 61,23 кг.
Сам боец уже назвал этот поединок лучшим в своей карьере. «Эмоции после боя — просто невероятные. Уважаю Баходура за то, что он принял вызов и приехал в Уфу. Мы провели захватывающий поединок, которому я искренне рад. Это один из самых памятных и значительных боев в моей карьере», — приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России. 34-летний россиянин не скрывает амбиций: «Не люблю делать громкие заявления, но готов бороться за титул. Думаю, бой с Муратайей будет таким же напряженным. Готовлюсь к чемпионскому поединку. Мне 34 года — пора реализовывать амбиции». Действующим чемпионом IBF в этом весе является американец Рэймонд Муратайя.
Программа турнира в Уфе не ограничилась одним ярким событием. Трехкратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС 2024 Азалия Аминева победила нигерийку Синтию Огунсемилоре, завоевав пояс WBA Asia в первом полусреднем весе. Также единогласным решением судей филиппинца Агрбу Джеральдо одолел россиянин Харитон Агрба, который является первым номером рейтинга WBA в этой же категории.
