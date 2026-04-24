Сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца лично позвонить президенту РФ Владимиру Путину и договориться о возобновлении поставок казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом политик заявил в в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine.
«Мерц должен позвонить Путину», — сказал он, отметив, что немецким властям нужно как можно скорее заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти.
По его словам, нельзя допустить, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать в Германию. Канцлер должен договориться с российским лидером о контракте на поставку нефти. Ведь ФРГ нуждается в недорогой нефти на основе долгосрочных и надежных контрактов из-за эскалации на Ближнем Востоке, вызвавшей рост цен на топливо и перебои в поставках горючего в стране.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в Германии рассматривают возможность использования стратегических запасов топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса. По данным агентства Bloomberg, немецкие авиакомпании обратились к властям с просьбой срочно принять меры, чтобы избежать сокращения рейсов в разгар летнего сезона. В частности, речь идет о высвобождении резервов авиационного керосина и расширении доступа к трубопроводной системе НАТО. Это нужно для увеличения поставок в ключевые хабы, включая Франкфурт и Мюнхен.