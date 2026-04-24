Бессент: США заморозили связанные с Ираном криптокошельки на 344 млн долларов

Минфин США в рамках кампании «Экономическая ярость» ввел санкции в отношении криптокошельков, связанных с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США заморозили криптовалюту на 344 млн долларов, связанную с Ираном. Об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент.

«Управление Министерства финансов США вводит санкции в отношении многочисленных кошельков, связанных с Ираном, что привело к замораживанию 344 млн долларов в виде криптовалюты», — написал он в личном аккаунте в соцсети X.

По словам Бессента, решение было принято в рамках кампании «Экономическая ярость». Минфин США намерен продолжить лишать Иран способности генерировать и репатриировать денежные средства. Вашингтон также продолжит отслеживать все деньги Тегерана и связанные с ними операции, осуществляемые для перемещения средств за пределы страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США ввел новые рестрикции в отношении Ирана. В санкционные списки были внесены восемь граждан республики и четыре иранские компании.

