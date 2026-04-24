Мозгов отреагировал на решение FIBA о допуске россиян в баскетболе 3×3

ТАСС, 24 апреля. Решение Международной федерации баскетбола (FIBA) о снятии ограничений с российских сборных по баскетболу 3×3 среди игроков не старше 21 года является важным для молодежного спорта, поскольку позволит спортсменам получить необходимый международный опыт. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года Тимофей Мозгов.
Ранее ТАСС сообщал, что со сборных России и Белоруссии по баскетболу 3×3 в возрасте до 21 года сняты ограничения, страны получили исключительное разрешение на регистрацию команд в конференциях юношеской Лиги наций FIBA.
«Безусловно, это хорошая новость для молодежного спорта. Но за этим стоит абсолютно непонятная логика. Кто принимает эти решения? Почему допустили спортсменов не до 19 или до 35 лет? Почему именно до 21? Вы если одних допустили, допускайте уже и вторых. Хватит придумывать всякие истории. Если вы позволяете что-то делать одним, тогда позволяйте это делать всем», — сказал Мозгов.
«Сначала они всем запрещают, потом по своим принципам разрешают. Я, безусловно, рад, что у ребят появится международный опыт. В таком возрасте это особенно важно. Но логика решения мне абсолютна непонятна. Считаю, что давно всем пора играть в международный баскетбол! Да и не только в баскетбол, но и во все виды спорта», — добавил он.
В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.
В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.