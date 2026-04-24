Посол Бахрейна заявил о планах отметить юбилей российско-саудовских дипотношений

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Послы стран Персидского залива намерены провести с Чечней общие мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею дипломатических отношений Саудовской Аравии с Россией. Об этом сообщил журналистам посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати в ходе визита послов стран Персидского залива в Грозный.
«Мы договорились с главой республики о проведении совместных культурных мероприятий в честь столетнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Саудовская Аравия», — сказал ас-Саати.
Он также выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и жителям Чечни за приглашение в регион и проявленное в ходе визита гостеприимство.
Дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией были установлены 19 февраля 1926 года. Советский Союз первым признал государство под названием «Хиджаз, Неджд и присоединенные области», которое в 1932 году было преобразовано в Королевство Саудовская Аравия.
В пятницу в Грозный прибыли послы из шести стран Персидского залива с деловым и дружеским визитом, в том числе послы из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара. Они провели встречу с Кадыровым, посетили скачки и новый район имени Владимира Путина.