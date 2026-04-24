Новый лимит на легионеров. Итоги встречи РПЛ, РФС и Минспорта РФ

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле смогут выходить не более 7 легионеров.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел в Москве встречу с руководством Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) и клубов, в ходе которой подписал приказ об изменении лимита на легионеров. ТАСС собрал главные заявления Дегтярева, президента РПЛ Александра Алаева и генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

С сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле команды смогут выпустить не более 7 легионеров. Нынешний лимит на легионеров, который действует с сезона-2022/23, подразумевает количество иностранных игроков на одного больше, чем при новом. Дегтярев ранее сообщал, что планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров до 2028 года, чтобы дойти до формулы «10 иностранцев в заявке, 5 — на поле».

Заявления Дегтярева.

Министерство спорта РФ видит дисбаланс в финансировании футбола.

Государство ежегодно расходует 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах, суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд рублей.

Среди этих средств 70−80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд. рублей — 6%, по данным РПЛ. На зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Минспорт опирается на открытые данные.

Минспорт принял решение изменить лимит на легионеров, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников.

Обсуждение шло в течение года, поэтому для футбольной отрасли это не стало сюрпризом.

Несмотря на планы ужесточения лимита на легионеров до схемы «10+5», Минспорт оценит предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона, исходя из этого будут приняты дальнейшие решения.

Общая задача министерства спорта с РПЛ и РФС заключается в том, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат.

Заявления Алаева.

На встрече присутствовали представители большинства клубов РПЛ, лига довольна проведением собрания.

Все 16 клубов считают действующий лимит эффективным, внесение в него изменений является нецелесообразным.

РПЛ и клубы уважают решение Минспорта, для всех определилась ближайшая перспектива.

Клубы предложили в случае изменения ситуации с международными соревнованиями оставить возможность вернуться к лимиту формата «13+8», поскольку одним из главных оснований для такой схемы было повышение конкурентоспособности клубов на международной арене.

Также лига предложила Минспорту совместно мониторить ситуацию в ближайшие годы, чтобы оценить все изменения, которые произойдут после введения новой формулы. После следующего сезона будет встреча, на которой примут решение о дальнейшем лимите. Стороны не будут торопиться с переходом на схему «10+5».

Алаев видит позитив в том, что на встрече был достигнут компромисс в вопросе лимита на легионеров. Клубы приняли новый лимит, начали по нему работать.

Заявления Митрофанова.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с системой развития футбольных соревнований, ролью детско-юношеского футбола, необходимыми моментами для улучшения качества подготовки российских футболистов.

РФС не раз отправлял свои предложения, между организацией и Минспортом действует соглашение.

РФС и РПЛ на встрече озвучили основные выводы влияния лимита на легионеров за последние 15−20 лет.

Все доводы были услышаны, министр поручил взять их в работу.

РФС и РПЛ договорились о встречах с Минспортом не реже раза в год.