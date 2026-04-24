Новый лимит на легионеров. Итоги встречи РПЛ, РФС и Минспорта РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел в Москве встречу с руководством Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) и клубов, в ходе которой подписал приказ об изменении лимита на легионеров. ТАСС собрал главные заявления Дегтярева, президента РПЛ Александра Алаева и генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
С сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле команды смогут выпустить не более 7 легионеров. Нынешний лимит на легионеров, который действует с сезона-2022/23, подразумевает количество иностранных игроков на одного больше, чем при новом. Дегтярев ранее сообщал, что планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров до 2028 года, чтобы дойти до формулы «10 иностранцев в заявке, 5 — на поле».
Заявления Дегтярева.
Министерство спорта РФ видит дисбаланс в финансировании футбола.
Государство ежегодно расходует 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах, суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд рублей.
Среди этих средств 70−80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд. рублей — 6%, по данным РПЛ. На зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Минспорт опирается на открытые данные.
Минспорт принял решение изменить лимит на легионеров, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников.
Обсуждение шло в течение года, поэтому для футбольной отрасли это не стало сюрпризом.
Несмотря на планы ужесточения лимита на легионеров до схемы «10+5», Минспорт оценит предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона, исходя из этого будут приняты дальнейшие решения.
Общая задача министерства спорта с РПЛ и РФС заключается в том, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат.
Заявления Алаева.
На встрече присутствовали представители большинства клубов РПЛ, лига довольна проведением собрания.
Все 16 клубов считают действующий лимит эффективным, внесение в него изменений является нецелесообразным.
РПЛ и клубы уважают решение Минспорта, для всех определилась ближайшая перспектива.
Клубы предложили в случае изменения ситуации с международными соревнованиями оставить возможность вернуться к лимиту формата «13+8», поскольку одним из главных оснований для такой схемы было повышение конкурентоспособности клубов на международной арене.
Также лига предложила Минспорту совместно мониторить ситуацию в ближайшие годы, чтобы оценить все изменения, которые произойдут после введения новой формулы. После следующего сезона будет встреча, на которой примут решение о дальнейшем лимите. Стороны не будут торопиться с переходом на схему «10+5».
Алаев видит позитив в том, что на встрече был достигнут компромисс в вопросе лимита на легионеров. Клубы приняли новый лимит, начали по нему работать.
Заявления Митрофанова.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с системой развития футбольных соревнований, ролью детско-юношеского футбола, необходимыми моментами для улучшения качества подготовки российских футболистов.
РФС не раз отправлял свои предложения, между организацией и Минспортом действует соглашение.
РФС и РПЛ на встрече озвучили основные выводы влияния лимита на легионеров за последние 15−20 лет.
Все доводы были услышаны, министр поручил взять их в работу.
РФС и РПЛ договорились о встречах с Минспортом не реже раза в год.