Новый лимит на легионеров. Итоги встречи РПЛ, РФС и Минспорта РФ

С сезона-2026/27 клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле команды смогут выпустить не более 7 легионеров. Нынешний лимит на легионеров, который действует с сезона-2022/23, подразумевает количество иностранных игроков на одного больше, чем при новом. Дегтярев ранее сообщал, что планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров до 2028 года, чтобы дойти до формулы «10 иностранцев в заявке, 5 — на поле».