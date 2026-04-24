Цифровой ID в MAX заменит бумажную анкету при заселении в гостиницы

На данный момент технология работает в пилотном режиме в ряде известных отелей. Среди них Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside, а также все отели сети Cosmos. Уже в этом году возможность быстрой регистрации с помощью «Цифрового ID» станет доступна в нескольких тысячах гостиниц по всей России. Это значительно ускорит процесс заселения и снизит нагрузку на администраторов в часы пик.