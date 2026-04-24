Цифровой ID в MAX заменит бумажную анкету при заселении в гостиницы

Правительство России упростило процедуру заселения в гостиницы для граждан страны. Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна быстрая регистрация с помощью «Цифрового ID». Теперь вместо того чтобы заполнять бумажную анкету на стойке администратора, гостю достаточно открыть соответствующий раздел в приложении и показать сотруднику отеля штрихкод. Персоналу останется только отсканировать его, после чего путешественник сразу получит ключи от номера. Опция предназначена для совершеннолетних российских пользователей.
Для того чтобы воспользоваться новой технологией на ресепшене, достаточно выполнить несколько простых действий в приложении. Необходимо зайти в свой профиль мессенджера MAX, выбрать раздел «Цифровой ID», открыть вкладку «Паспорт» и продемонстрировать сотруднику гостиницы сгенерированный штрихкод для сканирования данных. Весь процесс занимает считанные секунды и полностью исключает необходимость ручного переписывания личной информации.
На данный момент технология работает в пилотном режиме в ряде известных отелей. Среди них Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside, а также все отели сети Cosmos. Уже в этом году возможность быстрой регистрации с помощью «Цифрового ID» станет доступна в нескольких тысячах гостиниц по всей России. Это значительно ускорит процесс заселения и снизит нагрузку на администраторов в часы пик.
Напомним, что MAX — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов, где доступны аудио- и видеозвонки, чаты, денежные переводы и отправка больших файлов. В приложение интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений. В начале апреля количество пользователей MAX превысило 110 миллионов. Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и доступна в мобильной, десктопной и веб-версиях.