Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пошлины начали работать против Трампа: придется вернуть миллиарды долларов

Трамп признал, что США придётся вернуть $159 млрд незаконных пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп признал, что после решения Верховного суда США Белому дому придется вернуть 159 млрд долларов незаконно взимавшихся импортных пошлин.

«Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов», — эмоционально написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп посетовал на то, что судьи не добавили в решение оговорку о невозврате уже выплаченных денег. Такая «половинчатая формулировка», по его мнению, принесла бы США 159 млрд долларов дополнительного богатства.

Тем временем американское правительство пригрозило иностранным фармпроизводителям огромными пошлинами за отказ снизить цены на лекарства. Президент США пообещал ввести стопроцентные тарифы на ввоз медикаментов.

