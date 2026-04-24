Пошлины начали работать против Трампа: придется вернуть миллиарды долларов

Дональд Трамп признал, что после решения Верховного суда США Белому дому придется вернуть 159 млрд долларов незаконно взимавшихся импортных пошлин.
«Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов», — эмоционально написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп посетовал на то, что судьи не добавили в решение оговорку о невозврате уже выплаченных денег. Такая «половинчатая формулировка», по его мнению, принесла бы США 159 млрд долларов дополнительного богатства.
Тем временем американское правительство пригрозило иностранным фармпроизводителям огромными пошлинами за отказ снизить цены на лекарства. Президент США пообещал ввести стопроцентные тарифы на ввоз медикаментов.