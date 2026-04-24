Белый дом: Трамп доверяет главе ФБР после данных о проблемах с алкоголем

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер Дональд Трамп доверяет директору ФБР Кэшу Пателю на фоне материала журнала The Atlantic, критикующего его за якобы чрезмерное употребление алкоголя.
«Президент по-прежнему уверен, что директор ФБР и наша команда по обеспечению правопорядка будут и дальше делать то, с чем они так успешно справлялись на протяжении последних полутора лет (борьбой с преступностью — прим. ред.)», — приводит РИА Новости слова Каролин Левитт.
The Atlantic разместил материал 17 апреля, в котором указывалось, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Кэша Пателя. По данным журнала, глава ФБР якобы часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом и злоупотребляет алкоголем.
Впоследствии появилась информация, что Кэш Патель подал в суд на журнал. В иске запрашивалась компенсация в размере 250 миллионов долларов.