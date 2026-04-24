Гандболистки нижегородского «Витязя» вышли в полуфинал первой лиги

В кстовском ФОКе «Волжский берег» стартовал финальный этап чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги.
Нижегородский «Витязь», где собраны молодые девчата, на стадии ¼ финала встречался с «Воронежем-2». В непростом противостоянии наши гандболистки взяли верх со счётом 26:24 (14:12).
Самой результативной у победительниц стала 16-летняя Милена Казакова, забросившая 14 мячей.
Завтра, 25 апреля, в полуфинале «Витязь» попытается дать бой команде «Кунцево — Юность Москвы». В регулярном сезоне москвички дважды уверенно брали верх — 41:21 (в гостях) и 34:13.
