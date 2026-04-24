Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гандболистки нижегородского «Витязя» вышли в полуфинал первой лиги

Впереди у нас очень грозный соперник.

В кстовском ФОКе «Волжский берег» стартовал финальный этап чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги.

Нижегородский «Витязь», где собраны молодые девчата, на стадии ¼ финала встречался с «Воронежем-2». В непростом противостоянии наши гандболистки взяли верх со счётом 26:24 (14:12).

Самой результативной у победительниц стала 16-летняя Милена Казакова, забросившая 14 мячей.

Завтра, 25 апреля, в полуфинале «Витязь» попытается дать бой команде «Кунцево — Юность Москвы». В регулярном сезоне москвички дважды уверенно брали верх — 41:21 (в гостях) и 34:13.

6+