В ОП пригласили россиян обсудить предложения по совершенствованию ПДД

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила онлайн-платформу для обсуждения неточностей и противоречий в действующих правилах дорожного движения (ПДД) и внесения предложений по улучшению правил. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.
«Запущена онлайн-платформа для совершенствования правил дорожного движения в рамках проекта ОП РФ “Общественные поправки в ПДД” — нпдд.рф/. Это ресурс для поиска ошибок в действующей редакции ПДД и обсуждения предложений по их совершенствованию», — говорится в сообщении.
По словам автора проекта, зампреда комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, авто эксперта Александра Холодова, самые интересные предложения из числа «народных» поправок будут направлены в правительство РФ.
«Важно понять, что действительно хочет общество, потому что правила дорожного движения — это, по сути, консенсус. Люди договариваются, чтобы всем было безопасно и удобно. Сейчас, когда поменялись технические характеристики транспортных средств, в большом количестве появились электросамокаты, электровелосипеды, настало время подумать о том, чтобы обществу прийти к новому консенсусу, как нам безопасно сосуществовать на дорогах», сказал Холодов, слова которого привели в пресс-службе.
На сайте нпдд.рф все предложения структурированы по конкретным пунктам правил дорожного движения. Посетители могут обсудить отдельные пункты, предложить свои изменения в ПДД, проголосовать за или против предложений других пользователей. В случае необходимости, например, если человек не может четко сформулировать свое предложение, есть возможность воспользоваться подсказкой искусственного интеллекта, который внедрен в сайт.
«С помощью сайта нпдд.рф наши активные граждане помогут ОП осуществить системную работу по корректировке правил дорожного движения. Все самые интересные предложения мы будем транслировать в дальнейшем в правительство, предлагая их к внесению в ПДД», — сказал Холодов.