Трамп: Белому дому придется вернуть 159 миллиардов из-за решения ВС о пошлинах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Белому дому придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов из-за решения Верховного суда о незаконности импортных пошлин.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Белому дому придется вернуть 159 миллиардов долларов сборов из-за решения Верховного суда о незаконности импортных пошлин.

— Люди и компании, пользовавшиеся нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов, — написал он в пятницу, 24 апреля, социальной сети Truth Social.

Американский лидер посетовал, что суд в своем решении мог бы написать, что «Штаты не должны возвращать уже заплаченные деньги». По его словам, такая «половина предложения» позволила бы стране стать на 159 миллиардов долларов богаче.

В прошлом году Трамп установил дополнительные импортные пошлины. В 2026 году высшая судебная инстанция постановила, что у него не было права этого делать, потому что решения о торговле должен принимать исключительно Конгресс.

2 апреля Дональд Трамп подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение с США.

