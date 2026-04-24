В Дагестане более 1,2 тыс. детей учатся дистанционно

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Обучение в пяти школах Дагестана признано невозможным в связи с разрушительными последствиями недавних паводков. Более 1,2 тыс. детей обучаются дистанционно, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки республики.
«Полностью вышли из строя у нас пять школ, в которых обучались 1 222 ребенка. Это, конечно, самая пострадавшая адильотарская школа [Хасавюртовский район], это школа в селении Новоцилитли [Бабаюртовский район], школы в селениях Араблинское и Рукель [Дербентский район], школа в селении Ириб Чародинского района. Пять школ, из которых все дети на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение», — сказал министр образования и науки региона Яхья Бучаев.
Министр сообщил о совместной работе регионального ведомства и Минпросвещения по вопросу выделения Дагестану 1,5 млрд рублей на приобретение и установку пяти быстровозводимых конструкций, чтобы как можно скорее восстановить образовательный процесс в данных населенных пунктах.
Мощные ливни привели к масштабным наводнениям в нескольких районах Дагестана в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация была в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Дагестане, статус ЧС позднее повышен до федерального.