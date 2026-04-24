Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане более 1,2 тыс. детей учатся дистанционно

Обучение в пяти школах региона признали невозможным из-за разрушительных последствий недавних паводков.

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Обучение в пяти школах Дагестана признано невозможным в связи с разрушительными последствиями недавних паводков. Более 1,2 тыс. детей обучаются дистанционно, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки республики.

«Полностью вышли из строя у нас пять школ, в которых обучались 1 222 ребенка. Это, конечно, самая пострадавшая адильотарская школа [Хасавюртовский район], это школа в селении Новоцилитли [Бабаюртовский район], школы в селениях Араблинское и Рукель [Дербентский район], школа в селении Ириб Чародинского района. Пять школ, из которых все дети на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение», — сказал министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

Министр сообщил о совместной работе регионального ведомства и Минпросвещения по вопросу выделения Дагестану 1,5 млрд рублей на приобретение и установку пяти быстровозводимых конструкций, чтобы как можно скорее восстановить образовательный процесс в данных населенных пунктах.

Мощные ливни привели к масштабным наводнениям в нескольких районах Дагестана в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация была в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Дагестане, статус ЧС позднее повышен до федерального.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше