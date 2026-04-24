Ушла из жизни киновед и тележурналист Ирина Успенская, ей было 84 года

С 1996 года Ирина Успенская сотрудничала с ГТРК «Тверь», где вела авторские программы «Кинозал “Ретро”» (позже переименованную в «Беседы о кино»). Ее работы неоднократно отмечались наградами региональных и международных конкурсов средств массовой информации. При этом любовь к искусству и просветительству Успенская пронесла через всю жизнь: она окончила факультет романо-германской филологии Калининского пединститута, почти 30 лет проработала учителем немецкого языка и литературы, воспитав не одно поколение ценителей кино, после чего получила второе образование киноведа под руководством Ильи Вайсфельда.