Ушла из жизни киновед и тележурналист Ирина Успенская, ей было 84 года

На 85-м году жизни скончалась известный киновед, тележурналист и многолетний руководитель Тверского областного отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская. О смерти деятеля культуры сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. Коллеги и зрители потеряли не просто профессионала, а человека, который на протяжении десятилетий формировал культурную среду целого региона.
Особое место в жизни Ирины Александровны занимал старейший в Твери киноклуб «Диалог», который она вела на протяжении многих лет. В сообщении Союза кинематографистов этот клуб назвали настоящим культурным очагом, «куда стремились как насмотренные кинолюбители, так и юные, только вступающие в волшебный мир синематографа». Кроме того, Успенская стояла у истоков фестиваля актеров российского кино «Созвездие» и активно участвовала в работе жюри Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВече», а также других значимых кинематографических мероприятий.
С 1996 года Ирина Успенская сотрудничала с ГТРК «Тверь», где вела авторские программы «Кинозал “Ретро”» (позже переименованную в «Беседы о кино»). Ее работы неоднократно отмечались наградами региональных и международных конкурсов средств массовой информации. При этом любовь к искусству и просветительству Успенская пронесла через всю жизнь: она окончила факультет романо-германской филологии Калининского пединститута, почти 30 лет проработала учителем немецкого языка и литературы, воспитав не одно поколение ценителей кино, после чего получила второе образование киноведа под руководством Ильи Вайсфельда.
Смерть Ирины Успенской стала тяжелой утратой как для тверского кинематографического сообщества, так и для всей российской журналистики и киноведения. Коллеги отмечают, что ей удавалось уникальным образом сочетать глубокое академическое знание предмета с искренней любовью к зрителю и умением говорить о сложном искусстве доступно и увлекательно.