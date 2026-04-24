В РФ появятся «народные» поправки в ПДД: о чем речь

Общественная палата России создала интернет-площадку, где любой желающий может указать на недочеты в правилах дорожного движения и предложить пути их улучшения. Об этом информирует пресс-служба ОП.
Автор проекта Александр Холодов заявил, что самые интересные «народные» поправки направят в правительство России.
«Важно понять, что действительно хочет общество, потому что правила дорожного движения — это, по сути, консенсус. Люди договариваются, чтобы всем было безопасно и удобно», — сказал Холодов.
Платформа нпдд.рф предлагает структурирование всех идей по отдельным нормам ПДД. Здесь можно дискутировать по каждому пункту, предлагать собственные корректировки в правила и оценивать чужие инициативы.
