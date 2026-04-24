Politico: ЕС недолго будет праздновать принятие кредита Украине из-за раскола

Европейский союз недолго будет праздновать принятие кредита Украине из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по нескольким вопросам, в том числе принятию Киева в организацию. Об этом в пятницу, 24 апреля, написало издание Politico.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза утвердили 20-й пакет санкций против РФ и согласовали кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
— Какое-либо чувство триумфа угасло, когда европейские лидеры столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, которые стоят перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях. Празднование будет непродолжительным. Бирюзовые воды, служившие потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС, — сказано в статье.
Отмечается, что премьер Хорватии Андрей Пленкович «высмеял идею» о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшее время. Также европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия союза в конфликте на Ближнем Востоке.
В тот же день французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Киеву и приняв новый пакет санкций.