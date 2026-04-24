Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС недолго будет праздновать принятие кредита Украине из-за раскола

Европейский союз недолго будет праздновать принятие кредита Украине из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по нескольким вопросам, в том числе принятию Киева в организацию. Об этом в пятницу, 24 апреля, написало издание Politico.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза утвердили 20-й пакет санкций против РФ и согласовали кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

— Какое-либо чувство триумфа угасло, когда европейские лидеры столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, которые стоят перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях. Празднование будет непродолжительным. Бирюзовые воды, служившие потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС, — сказано в статье.

Отмечается, что премьер Хорватии Андрей Пленкович «высмеял идею» о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшее время. Также европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия союза в конфликте на Ближнем Востоке.

В тот же день французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Киеву и приняв новый пакет санкций.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше