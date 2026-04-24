КСИР захватил судно Epaminondas, использовавшееся американскими военными

Корпус стражей исламской революции захватил судно Epaminondas, использовавшееся американскими военными. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Ранее иранские военные ударили дронами по кораблям США. Это стало ответом на захват судна Ирана. По данным центрального штаба «Хатам аль-Анбия», Иран намерен и дальше реагировать на «пиратство» со стороны Вашингтона.
Как сообщал KP.RU, военные США атаковали, повредили и захватили грузовой корабль. Судно шло под флагом Ирана. По словам президента Дональда Трампа, корабль предпринял попытку прорвать блокаду в Ормузском проливе.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.