Самсонова разгромила соперницу и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Встреча с самого начала сложилась под диктовку россиянки, которая практически не оставила сопернице шансов на борьбу. Самсонова уверенно действовала на своей подаче и активно забирала инициативу на приеме, что позволило ей взять 12 геймов из 15. Второй сет прошел еще быстрее первого, и теннисистка потеряла всего один гейм, поставив эффектную точку в матче. Теперь в третьем круге россиянке предстоит сыграть с победительницей пары, где встречаются чешка Линда Носкова (13-я ракетка мира) и колумбийка Эмилиана Аранго (86-я).