Самсонова разгромила соперницу и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, уверенно пробилась в третий круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходит в столице Испании. Во втором раунде соревнований с общим призовым фондом €8,2 млн россиянка встретилась с представительницей Индонезии Джанис Тьен, которая располагается на 39-й строчке рейтинга. Матч продлился всего 1 час 11 минут и завершился разгромным счетом 6:2, 6:1 в пользу Людмилы.
Встреча с самого начала сложилась под диктовку россиянки, которая практически не оставила сопернице шансов на борьбу. Самсонова уверенно действовала на своей подаче и активно забирала инициативу на приеме, что позволило ей взять 12 геймов из 15. Второй сет прошел еще быстрее первого, и теннисистка потеряла всего один гейм, поставив эффектную точку в матче. Теперь в третьем круге россиянке предстоит сыграть с победительницей пары, где встречаются чешка Линда Носкова (13-я ракетка мира) и колумбийка Эмилиана Аранго (86-я).
Людмила Самсонова стала уже третьей россиянкой, пробившейся в 1/16 финала мадридского турнира. Ранее туда же вышли Мирра Андреева и Диана Шнайдер, что говорит о хорошей форме российских теннисисток на грунтовом покрытии. Впрочем, не обошлось и без потерь: Анна Калинская завершила выступление уже на ранней стадии, неожиданно уступив 117-й ракетке мира венгерке Далме Галфи.
Турнир в Мадриде продлится до 2 мая, и в прошлом году его победительницей стала действующая первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Для Самсоновой успешное выступление на столь престижном турнире — важный шаг в наборе рейтинговых очков и подготовке к грунтовой части сезона. Ее следующая встреча в третьем круге обещает быть более сложной вне зависимости от того, кто станет соперницей — опытная Носкова или пробивная Аранго.
Известный футболист умер прямо на поле во время игры.