В Национальном центре «Россия» прошло первое очное заседание оргкомитета

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Первое очное заседание организационного комитета Национального центра (НЦ) «Россия», на котором подвели итоги работы пространства в 2025 году и обсудили планы на 2026 год, прошло в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
«Миссия Национального центра: “Знать и любить Россию. Гордиться прошлым, ценить настоящее, созидать будущее. Вдохновлять страну и вести за ней мир”. Время летит очень быстро. Пройдет совсем немного времени, и те самые ребятишки, которые с восторженными глазами выходили из Национального центра, будут определять судьбу нашей страны», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко.
Как отметили в пресс-службе, с момента создания центра прошло более 900 мероприятий, а его главной аудиторией стали семьи с детьми и молодежь.
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова сообщила, что с 27 по 29 апреля в центре пройдет традиционное мероприятие «Открытый диалог». «Мы обратились ко всему миру с предложением написать эссе о нашем будущем и получили работы из 102 стран. Недавно мы вернулись из Ташкента, где участвовали в Международной промышленной выставке “Иннопром. Центральная Азия”. В ближайшее время планируем участие в выставке в Харбине, а осенью — в Шанхае. Также запланирован проект в Эфиопии», — сказала она.
После заседания оргкомитета в Национальном центре «Россия» открылась выставка «Уроки географии» — просветительский проект для всей семьи, который показывает, как география формировала историю и культуру России. Экспозиция будет работать до 9 июля.