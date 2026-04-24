Серябкина представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певица Ольга Серябкина представила новое шоу, посвященное 20-летию своей творческой карьеры, на концертной площадке «Москва» в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт был разделен на три тематических блока, каждый из которых отражал отдельный этап творческого пути артистки: работу в группе Serebro, период сольного проекта Molly и нынешний этап творчества самой Ольги Серябкиной.
«Я вложила огромное количество денег в это шоу, но я знаю, что это шаг вперед. Теперь я хочу брать новые уровни. Я знаю, что все средства окупятся», — рассказала певица журналистам.
Шоу открылось легендарной песней «Мама-Люба». Публика встретила артистку овациями. Одним из главных сюрпризов вечера стало воссоединение золотого состава группы Serebro — на сцену вместе с Серябкиной вышли Катя Кищук и Полина Фаворская. Вместе они исполнили песни «Отпусти меня» и «Я тебя не отдам».
Кроме того, на сцену вышел певец Коста Лакоста, в дуэте с ним Серябкина исполнила трек «По улицам».
Во время концерта также прозвучали хиты «Мало тебя», «Между нами любовь», «Если ты меня не любишь», Mimimi и «Бывшие».
Ранее Серябкина сообщала, что все билеты на шоу были распроданы.
Серябкина стала автором многих песен группы Serebro, включая треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2007 году коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в Хельсинки с песней Song#1, тогда российская группа набрала 207 баллов.