Уклонисты прыгали из окон один за другим: военкомы ТЦК устроили облаву в фитнес-клубе Одессы

Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе провели рейд в одном из фитнес-клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
«Рейд ТЦК в одесский фитнес-клуб. На видео посетители тренажерного зала бегут оттуда через окно», — говорится в сообщении.
Издание опубликовало видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как группа людей в камуфляже заходит в фитнес-центр, сразу после чего несколько молодых мужчин один за другим покидают помещение, в том числе через окна второго этажа.
Ранее сотрудники ТЦК провели рейд в отделении Красного Креста в Херсоне. Мужчин призывного возраста доставили в здание объединенного военкомата Херсона якобы для уточнения учетных данных. Три человека были признаны годными к службе и направлены в ВСУ.