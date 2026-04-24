Уклонисты прыгали из окон один за другим: военкомы ТЦК устроили облаву в фитнес-клубе Одессы

В Одессе прошел рейд ТЦК в фитнес-клубе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе провели рейд в одном из фитнес-клубов. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

«Рейд ТЦК в одесский фитнес-клуб. На видео посетители тренажерного зала бегут оттуда через окно», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео, снятое очевидцем. На кадрах видно, как группа людей в камуфляже заходит в фитнес-центр, сразу после чего несколько молодых мужчин один за другим покидают помещение, в том числе через окна второго этажа.

Ранее сотрудники ТЦК провели рейд в отделении Красного Креста в Херсоне. Мужчин призывного возраста доставили в здание объединенного военкомата Херсона якобы для уточнения учетных данных. Три человека были признаны годными к службе и направлены в ВСУ.