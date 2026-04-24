Движение транспорта ограничат у ДС «Нагорный» 25 апреля в Нижнем Новгороде

25 апреля в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта «Нагорный». Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.
Проезд ограничат в связи с проведением мероприятий во Дворце спорта. Ограничение будет действовать с 01:00 до 23:00.
«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — предупредили в сообщении.
Напомним, с 27 апреля закроют проезд на улице Провиантской в Нижнем Новгороде.