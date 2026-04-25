Юрист, философ, политик, основатель ЛДПР. Каким был путь Владимира Жириновского

25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения политика.

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 апреля 2026 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского, основателя и первого руководителя партии ЛДПР, депутата Государственной думы.

Происхождение, образование, ученые степени.

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Был младшим (шестым) ребенком в семье. Мать — Александра Павловна (в девичестве — Макарова, по первому мужу — Жириновская), уроженка Мордовии, в 1940-х годах переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Ее первый муж — Андрей Васильевич Жириновский — служил в органах НКВД, затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги. В 1944 году умер от туберкулеза. Отец Владимира Жириновского — Вольф Исаакович Эйдельштейн, выходец из Западной Украины (на тот момент — территория Польши), в начале Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибе. В 1945 году женился на Александре Жириновской, однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу, затем жил в Израиле.

В 1970 году Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык». В 1965—1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма. В 1977 году с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Доктор философских наук. 24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор.

Начало трудовой и политической деятельности.

По словам Владимира Жириновского, политической деятельностью он начал заниматься еще в студенческие годы. В 1967 году направил на имя генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева письмо с предложением проведения реформ «в области образования, сельского хозяйства, городского управления». В результате был приглашен «для беседы» в отдел вузов Московского городского комитета КПСС, где ему сказали, что его предложения нереальны.

В 1969 году проходил практику в Иране и Турции по линии внешнеторговых объединений «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт» Госкомитета по внешним экономическим связям СССР. В том же году стал переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Искендероне (Турция). В Турции был арестован и выслан из страны. Как впоследствии рассказывал Жириновский, причиной ареста послужил подаренный местному жителю советский значок.

В 1970—1972 годах служил в Советской армии, в политическом управлении штаба Закавказского военного округа (Тбилиси, Грузия).

В 1972—1975 годах — сотрудник сектора Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. Участвовал в подготовке проведения Конгресса сторонников мира в Москве и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1973). Одновременно в 1973 году был внештатным инструктором Ленинского районного комитета ВЛКСМ (Москва).

С 1975 года работал с иностранными учащимися в деканате экономического факультета Высшей школы профсоюзного движения. С 1975 по 1983 год — консультант, старший консультант отдела Европы Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР (коллегия занималась решением спорных вопросов между советскими и иностранными гражданами, в т. ч. вступлением в наследство и бракоразводными процессами). Специализировался в области наследственного права.

В 1983—1990 годах — сотрудник, затем старший юрисконсульт, руководитель юридического отдела издательства «Мир». В 1999 году стал основателем Института мировых цивилизаций в Москве (с 2022 года — Университет мировых цивилизаций им. Владимира Жириновского).

Политическая деятельность в 1980—1990-х годах, ЛДПР.

В 1988 году Владимир Жириновский участвовал в учредительном съезде Демократического союза. Избирался членом правления Общества еврейской культуры.

В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича.

13 декабря 1989 года Жириновский принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). В основу программы политической организации легла разработанная ранее Жириновским «Программа Социал-демократической партии России». ЛДПСС заявила о себе как об оппозиции правящей КПСС.

31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 32 лет — вплоть до своей смерти — возглавлял партию, а с 2017 года был также главой ее высшего совета.

В 1990—1991 годах являлся одним из лидеров Центристского блока (образован в июле 1990 года, в него вошли ЛДПСС, Союз демократических сил им. А. Д. Сахарова, «Российский народный фронт» и другие политические силы), который выступал за сохранение Советского Союза и создание Комитета национального спасения СССР.

6 октября 1990 года по инициативе главного координатора ЦК ЛДПСС Владимира Богачева состоялся II (чрезвычайный) съезд ЛДПСС, на котором Жириновский был смещен с поста председателя и исключен из партии «за прокоммунистическую деятельность», а сама организация переименована в Либерально-демократическую партию (ЛДП). Жириновский и его сторонники отказались подчиняться решениям съезда и в свою очередь созвали конференцию, на которой исключили своих бывших коллег из партии. В результате она раскололась на ЛДПСС во главе с Жириновским и ЛДП. ЛДПСС была зарегистрирована министерством юстиции, став второй официально зарегистрированной партией в Советском Союзе после КПСС (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).

В августе 1991 года во время попытки госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью не допустить подписания Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, Жириновский публично выступил в поддержку ГКЧП от лица партии. Летом 1993 года принимал участие в созванном президентом России Борисом Ельциным Конституционном совещании по разработке проекта основного закона. В октябре того же года поддержал Ельцина в его конфликте с Верховным советом РФ, но осудил насильственные действия обеих сторон.

Участие в президентских выборах.

Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента РФ. Вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года.

На первых президентских выборах 12 июня 1991 года он набрал 7,81% голосов избирателей, занял 3-е место после Бориса Ельцина (57,30%) и Николая Рыжкова (16,85%). На выборах 16 июня 1996 года получил 5,7% (5-е место из 10 кандидатов) и не вышел во второй тур голосования (3 июля президентом был избран Борис Ельцин, 53,82%). В ходе выборов 26 марта 2000 года за Жириновского отдали голоса 2,7% избирателей, он занял 5-е место среди 11 кандидатов (главой государства избран Владимир Путин, 52,94%). 2 марта 2008 года Жириновский занял 3-е место (9,35%) из четырех кандидатов, уступив Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%). 4 марта 2012 года политик принял участие в очередных выборах главы государства, занял 4-е место среди пяти кандидатов, получив 6,22% (президентом РФ избран Владимир Путин, 63,60%). На выборах 18 марта 2018 года лидер ЛДПР набрал 5,65% голосов, заняв 3-е место из восьми претендентов (после Владимира Путина, 76,69%; Павла Грудинина, 11,77%).

Участие в региональных выборах.

Владимир Жириновский неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах в РФ.

30 мая 1999 года занял третье место на выборах главы Белгородской области (17,72%), уступив Евгению Савченко (53,46%) и аудитору Счетной палаты РФ Михаилу Бесхмельницыну (19,71%).

В Государственной думе.

Владимир Жириновский являлся депутатом восьми созывов Государственной думы: он работал в нижней палате парламента с 1993 года. С 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера Госдумы, в 1993—1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.

12 декабря 1993 года Жириновский был избран депутатом Государственной думы I созыва от ЛДПР. Прошел в Думу по Щелковскому одномандатному округу № 114 (Московская область). В нижней палате парламента возглавил фракцию либерал-демократов, которая стала второй по численности после «Выбора России». Был членом думского комитета по обороне. В последующие годы избирался в Госдуму по единому федеральному округу, возглавляя на выборах список ЛДПР.

17 декабря 1995 года он был избран в Госдуму II созыва. Занял пост лидера партийной фракции, работал в составе комитета по обороне.

На выборы в Государственную думу III созыва 19 декабря 1999 года был выдвинут от «Блока Жириновского». Блок был образован после отказа ЦИК РФ регистрировать предвыборный список ЛДПР из-за предоставления кандидатами из федеральной части списка недостоверных сведений об имуществе. В январе 2000 года Жириновский был избран заместителем председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Руководителем парламентской фракции ЛДПР стал сын Жириновского Игорь Лебедев.

7 декабря 2003 года и 2 декабря 2007-го Владимир Жириновский избирался депутатом Госдумы IV и V созывов. В 2003—2011 годах был заместителем председателя парламента Бориса Грызлова. Входил в думский комитет по обороне.

Впоследствии — 4 декабря 2011 года, 18 сентября 2016-го и 19 сентября 2021-го — избирался депутатом Государственной думы VI, VII, VIII созывов. Возглавлял фракцию ЛДПР в нижней палате парламента.

Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996−2008). Входил в Государственный совет РФ.

Последний год жизни.

2 февраля 2022 года лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве в тяжелом состоянии из-за инфекции, вызванной коронавирусом.

6 апреля 2022 года Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни. Прощание с ним прошло 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Церемонию посетил президент РФ Владимир Путин. Жириновский был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Звания, награды, книги, языки.

Владимир Жириновский имел звание полковника в отставке.

Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью П. А. Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства РФ (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции РФ, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.

Заслуженный юрист РФ (2000).

Являлся действительным членом (академиком) Международной академии экологии и природопользования, почетным академиком Академии естествознания, действительным членом Международной академии информатизации, действительным членом (академиком) Академии социальных наук.

Был автором более 500 книг и публикаций, включая 100 томов под названием «Политическая классика» (в апреле 2026 г. было представлено третье, переработанное и дополненное издание в 50 томах). Владимиру Жириновскому посвящены две книги члена высшего совета ЛДПР, ныне министра спорта РФ Михаила Дегтярева: «Пророк в своем Отечестве» (2015), «Пророк 2.0» (2021).

Личные сведения, семья.

Лидер ЛДПР записал несколько альбомов с песнями, в том числе собственного сочинения. Он же является автором гимна Либерально-демократической партии.

Жириновский официально состоял в браке с Галиной Александровной Лебедевой (по образованию — вирусолог, кандидат биологических наук). По словам политика, их брак был заключен в 1971 г., в 1978 г. супруги оформили развод, а в 1990-х гг. обвенчались. Сын Владимира Жириновского и Галины Лебедевой — Игорь Лебедев (род. 1972), в 2011—2021 гг. был вице-спикером Госдумы. Кроме того, у Жириновского остались двое внебрачных детей: дочь — Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова; род. 1983), которая с 2024 г. возглавляет благотворительный фонд имени отца, и сын — Олег Эйдельштейн (Газдаров; род. 1986).

Память.

Памятники политику установлены возле Университета мировых цивилизаций (2016; скульптор Зураб Церетели), а также на Новодевичьем кладбище в Москве (2023; Андрей Ковальчук).

В честь лидера ЛДПР названы улицы в Краснодаре (2022), Астрахани (2023), проезд в Москве (2022) и др. Имя Владимира Жириновского получили один из самолетов «Аэрофлота» — Boeing 737−900ER (2023), круизный четырехпалубный лайнер (2024) и др. В 2025 г. ЛДПР и РЖД запустили брендированный поезд «Россия. Жириновский».

К 25 апреля 2023 г., к дню рождения основателя ЛДПР, в Minecraft был создан 200-метровый памятник Жириновскому. В июне 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме партия представила нейросеть «Жириновский», при разработке которой использовались выступления, высказывания, интервью политика с 1989 г.

6 ноября 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 г. 80-летия Владимира Жириновского. Главой оргкомитета был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

18 апреля 2025 г. постановлением правительства РФ были учреждены стипендии им. В. В. Жириновского для студентов, обучающихся по программам востоковедения, студентов и аспирантов, обучающихся по программам государственного управления.

3 октября 2025 г. по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было основано общероссийское общественное движение «Блок Жириновского», призванное увековечить память основателя партии. 20 апреля 2026 г. ЛДПР запустила образовательный и кадровый проект «Школа Жириновского», направленный на подготовку молодых политиков, управленцев, общественных лидеров и активной молодежи.

В апреле 2026 г. в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» прошла выставка, приуроченная к 80-летию политика и ставшая центральным событием среди памятных мероприятий. На ней были представлены более 20 арт-объектов и инсталляций, а также свыше 3 тыс. архивных материалов, включая документы, фотографии и личные вещи основателя ЛДПР. 18 апреля в рамках выставки состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Владимиру Жириновскому. —0—стк/скт/грэ.

