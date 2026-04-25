Юрист, философ, политик, основатель ЛДПР. Каким был путь Владимира Жириновского

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). Был младшим (шестым) ребенком в семье. Мать — Александра Павловна (в девичестве — Макарова, по первому мужу — Жириновская), уроженка Мордовии, в 1940-х годах переехала в Алма-Ату вместе с мужем и пятью детьми. Ее первый муж — Андрей Васильевич Жириновский — служил в органах НКВД, затем работал начальником лесного отдела управления Туркестано-Сибирской дороги. В 1944 году умер от туберкулеза. Отец Владимира Жириновского — Вольф Исаакович Эйдельштейн, выходец из Западной Украины (на тот момент — территория Польши), в начале Великой Отечественной войны был депортирован в Казахстан, где работал на Транссибе. В 1945 году женился на Александре Жириновской, однако спустя год, сразу после рождения сына, был выслан в Польшу, затем жил в Израиле.