Что можно и нельзя делать в день Василия 25 апреля, который называют Парильщик

Собрали приметы и запреты на 25 апреля, когда отмечают день Василия.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 апреля вспоминает святого Василия Исповедника. В народе празднуют день Василия Парильщика. С названной даты прогревалась земля, а еще в этот день обязательно ходили в баню.

Что нельзя делать 25 апреля.

Не рекомендуется ходить в лес, так как их берлог вылазят медведи. Запрещено пить воду. Считалось, что она может забрать силы. А еще 25 апреля не делают уборку в шкафу, чтобы не злить Домового.

Что можно делать 25 апреля.

По традиции, в названный день старались ходить в баню. Однако делали этого не раньше полудня, чтобы не злить Домового.

Согласно приметам, дождь указывает на дождливое начало мая. В том случае, если 25 апреля холодная и солнечная погода, то лето выдастся засушливым.

