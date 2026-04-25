Народный календарь. Для чего нужно грызть рябину 28 апреля

28 апреля вспоминают апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. Согласно преданию, они были учениками святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники. Они проверяли, здоровы ли пчелы и насколько хорошо они пережили зиму. Если весна наступала рано, а к 28 апреля появлялись первые цветы, то ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.

Также в этот день начинали распускаться почки калины и рябины. Из них было принято варить целебные настои. На Руси считалось, что рябина помогает избавиться от зубной боли. Для этого нужно подойти к дереву, начать его грызть и приговаривать: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу».

Приметы погоды:

Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит его хозяину счастье.

Грачи играют — погода будет хорошей.

Днем жарко, а ночью прохладно — к теплому и солнечному дню.

Именины отмечают: Севастьян, Федор, Аристарх, Лукьян, Андрей, Василиса, Виктор, Кондрат, Анастасия, Леонид.