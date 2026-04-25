Что можно, а что нельзя делать на Василия Парильщика 25 апреля 2026

Начинать новые дела. Считалось, что любые старты 25 апреля обречены на провал. День создан для завершения уже начатого накануне. Исключение — духовные начинания (молитва, чтение).Терять над собой контроль. Слово и эмоция в эту субботу имеют удвоенную силу. Прежде чем сказать что-то сгоряча или поддаться гневу, нужно сделать паузу. Резкие слова могут обернуться многолетними конфликтами. Ссориться и вступать в споры. Конфликт 25 апреля сулит долгую размолвку и серьезный разлад в семье. Даже если вы правы, постарайтесь уклониться от спора. Ходить в лес без нужды. В народе говорили, что к 25 апреля из берлог выходят «запоздавшие» медведи, голодные и опасные. Эта примета — повод лишний раз не рисковать. Работать с металлом (ковать, точить). День ассоциируется с заботой о здоровье, а грубая работа с металлом считается агрессивной, нарушающей внутренний настрой. Выносить мусор после заката. Считается, что вместе с отбросами после захода солнца можно выгнать из дома удачу и благополучие. Надевать грязную одежду. Это не просто эстетика. Считалось, что ношение нечистого белья в этот день «притягивает» старые проблемы и болезни, которые не отстанут долгое время.