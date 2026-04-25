Что можно, а что нельзя делать на Василия Парильщика 25 апреля 2026

В православном календаре это день памяти святого Василия Исповедника, епископа Парийского (VIII век), а в народной традиции — Василий Парильщик. Название родилось не случайно: наши предки подмечали, что земля к концу апреля «парит» — то есть интенсивно прогревается солнцем, готовясь к севу.
В 2026 году этот день несет особую энергетику равновесия: это время завершения старых дел, очищения и внутренней стойкости.
Что строго запрещено делать 25 апреля 2026.
В этот день запреты касаются не столько бытовых мелочей, сколько контроля над собой и своими действиями.
Начинать новые дела. Считалось, что любые старты 25 апреля обречены на провал. День создан для завершения уже начатого накануне. Исключение — духовные начинания (молитва, чтение).Терять над собой контроль. Слово и эмоция в эту субботу имеют удвоенную силу. Прежде чем сказать что-то сгоряча или поддаться гневу, нужно сделать паузу. Резкие слова могут обернуться многолетними конфликтами. Ссориться и вступать в споры. Конфликт 25 апреля сулит долгую размолвку и серьезный разлад в семье. Даже если вы правы, постарайтесь уклониться от спора. Ходить в лес без нужды. В народе говорили, что к 25 апреля из берлог выходят «запоздавшие» медведи, голодные и опасные. Эта примета — повод лишний раз не рисковать. Работать с металлом (ковать, точить). День ассоциируется с заботой о здоровье, а грубая работа с металлом считается агрессивной, нарушающей внутренний настрой. Выносить мусор после заката. Считается, что вместе с отбросами после захода солнца можно выгнать из дома удачу и благополучие. Надевать грязную одежду. Это не просто эстетика. Считалось, что ношение нечистого белья в этот день «притягивает» старые проблемы и болезни, которые не отстанут долгое время.
Что можно и нужно делать 25 апреля 2026.
Основной принцип дня: чистота внешняя и внутренняя + завершение циклов.
Посетить баню или принять ванну. Это главная традиция Василия Парильщика. Считалось, что вода в этот день «выпаривает» из тела зимнюю хворь, слабость и негатив. Париться нужно основательно, с веником (если баня), чтобы выгнать все болезни. Надеть чистую, свежую одежду. После водных процедур переодеться в чистое — это символ обновления и духовной чистоты. «Отрезает» от прошлого недуги. Продолжить дела, начатые вчера. Суббота сохраняет инерцию пятницы. Если вы что-то не доделали — самое время закончить без спешки. Помолиться конкретным святым:
Василию Исповеднику — просят о твёрдости духа, храбрости и стойкости в жизненных испытаниях (вспоминая, как он противостоял иконоборцам).Муромской иконе Божией Матери — у неё просят защиты в трудных обстоятельствах и разрешения безвыходных ситуаций (в память о чуде на реке Оке).
Уделить время комнатным растениям. Полив цветов, рыхление почвы и удаление сухих листьев 25 апреля, по поверью, делает растения крепче. Отдыхать и радоваться теплу. Дети и молодежь должны выйти на свежий воздух, погреться на весеннем солнце. Девушкам советуют печь блины и оладьи — они символизируют солнце. Давать милостыню. Особенно еду (сдобу) трем нищим у церкви. Считается, что это привлекает милость высших сил и закрывает кармические долги.
Важное предупреждение и совет дня.
Не хвастайтесь. Хвастовство успехами или богатством в этот день отпугивает удачу. Ведите себя скромно. Гости на пороге — не прогоняйте. Даже если визит нежданный, примите гостя с улыбкой. Отказ в гостеприимстве 25 апреля может обернуться тем, что в будущем вам самим не с кого будет ждать поддержки. Забудьте про грусть. Грустить 25 апреля нельзя. Плохое настроение, по приметам, «прилипнет» надолго и отвадит везение в делах.
25 апреля 2026 года — идеальная суббота для бани, молитвы, завершения старых дел и отдыха душой. Это день твердых убеждений (как у Василия) и тепла (как у Парильщика). Избегайте ссор, металла, грязной одежды и не начинайте ничего нового.
Кто такой Василий Исповедник, епископ Парийский.
В истории христианской церкви существует особый лик святости, который называется «исповедник». Это не мученик, погибший насильственной смертью за веру, но человек, добровольно претерпевший долгие годы гонений, пыток, ссылок и лишений, при этом открыто, а не тайно исповедуя свои религиозные убеждения. Таким человеком был Василий Исповедник, занимавший епископскую кафедру в городе Пария.
Чтобы понять масштаб личности святого Василия, необходимо погрузиться в ту историческую эпоху, в которую он жил. Это было время жесткого иконоборческого кризиса в Византийской империи, периода, когда государственная власть вступила в жестокий конфликт с церковным преданием и народным благочестием. Жизнь Василия Парийского пришлась на VIII век, а также, по некоторым данным, на начало IX века — один из самых драматичных периодов в истории Восточной Римской империи.
В отличие от многих святых, чьи жития порой обрастают легендарными подробностями спустя столетия, образ Василия Исповедника остается удивительно монолитным и конкретным. Он предстает перед нами как человек твердого характера и бескомпромиссной веры, для которого политическая конъюнктура и страх перед императорским гневом ничего не значили по сравнению с истинностью православного вероучения. Его история — это не просто цепочка биографических фактов, а наглядный урок того, как один человек, облеченный духовной властью, может противостоять целой системе, не применяя оружия, но используя лишь силу убеждения и стойкость духа.
География служения: город Пария.
Прежде чем говорить о самом святителе, стоит обратить внимание на место его служения — город Пария. Это был античный полис, расположенный на южном побережье Мраморного моря, в исторической области Мизия. В церковно-административном плане Пария входила в состав митрополии Кизика. Сегодня эта территория находится в пределах современной Турции, недалеко от города Карабига. В эпоху раннего Средневековья Пария была достаточно значимым торговым и культурным центром региона, имевшим свою епископскую кафедру.
Согласно сохранившимся источникам, Василий был избран на епископскую кафедру этого города за свою праведную жизнь и глубокие познания в вере. Будучи епископом, он отвечал не только за богослужебную жизнь, но и за нравственное состояние паствы, за разрешение споров и защиту жителей от несправедливости. Именно эти обязанности и вступили в конфликт с государственной политикой, когда на трон Византии взошли императоры-иконоборцы.
Исторический контекст: Иконоборческая буря.
Чтобы понять мотивы поступков Василия Парийского, нужно осознать, что такое иконоборчество в Византии. Это было мощное религиозно-политическое движение, которое набирало силу с начала VIII века. Императоры-иконоборцы, такие как Лев III Исавр и его сын Константин V Копроним, считали почитание икон пережитком язычества и нарушением ветхозаветной заповеди «не сотвори себе кумира». Они стремились очистить церковь от того, что называли «идолопоклонством», проводя реформы часто крайне жестокими методами.
Ключевым событием перед началом активной фазы гонений стал Иерийский собор, созванный в 754 году по инициативе императора Константина V. Этот собор, вошедший в историю как «безглавая» или «лжесобор» (поскольку на нем не было представителей пяти главных церковных кафедр, включая Римскую, Александрийскую, Антиохийскую и Иерусалимскую), официально осудил почитание икон. Постановления этого собора легли в основу государственной политики уничтожения священных изображений. Иконы сжигали, замазывали штукатуркой, мозаики в храмах разбивали, а тех, кто отказывался подчиниться, объявляли государственными преступниками.
Именно в этот самый темный для православия период и проявил себя святитель Василий. Имея перед глазами примеры жестоких расправ над теми, кто ослушивался императорской воли, епископ Парийский не только не свернул с пути истины, но и стал одним из самых принципиальных противников иконоборческой ереси.
Подвиг Исповедничества: отказ признать ересь.
Суть подвига Василия Парийского заключалась в его отказе подписать или принять постановления Иерийского собора. В житии особо подчеркивается, что он отверг так называемый «неправедный свиток» — документ, узаконивавший уничтожение икон и гонения на их почитателей. Для епископа того времени это был акт огромного гражданского и духовного мужества. Подписание такого документа означало бы не только предательство своей паствы, которая продолжала почитать иконы, но и личное отступничество от учения Седьмого Вселенского собора, который впоследствии (в 787 году) все же восстановил иконопочитание.
Василий Исповедник не просто пассивно не соглашался с ересью. Как следует из церковных источников, он активно обличал иконоборцев, избегал общения с ними и не допускал их влияния в своей епархии. Он открыто вставал на сторону православного вероучения и обличал заблуждения императорской власти. В условиях тоталитарной системы, где церковь была фактически подчинена государству, такое поведение расценивалось как прямой мятеж.
Имя «Исповедник» он получил именно за эту черту: он исповедал, то есть публично, устно и письменно, засвидетельствовал свою веру перед лицом еретической власти, не боясь ни тюрьмы, ни ссылки, ни нищеты. В православной традиции исповедник отличается от мученика тем, что, хотя он часто подвергается тем же пыткам и заключению, он умирает не моментально от рук палача, а медленно угасает от лишений, голода и болезней, навязанных ему гонителями. Судьба Василия подтверждает это различие.
Последствия верности: гонения и лишения.
Хотя исторические хроники сохранили не так много подробностей о конкретных тюремных сроках Василия Парийского, житие однозначно свидетельствует о том, что он «претерпел гонения, голод, нужду и другие лишения». Отказ от сотрудничества с иконоборческой властью автоматически лишал его всех привилегий епископа. Его могли изгнать из города, лишить сана (низложить) и отправить в отдаленную ссылку, где условия жизни были близки к выживанию.
Эпоха правления Константина V Копронима (741−775 годы) была особенно суровой для защитников икон. Именно на эти десятилетия пришелся пик гонений. Василий Парийский, будучи очевидцем разрушения святынь и поругания над монахами, оставался неколебим. Важно понимать, что речь шла не просто о богословских спорах в кабинетах. Иконоборцы пытали и казнили людей. Монахов, отказывавшихся топтать иконы, выгоняли нагими в снег или забивали палками.
Испытывая физические страдания от голода и холода, Василий не впадал в отчаяние. Напротив, согласно легендарной традиции, его вера только укреплялась. Он находил утешение в молитве и поддержке тех немногочисленных христиан, которые тайно продолжали чтить святые образы. Его жизнь в изгнании стала примером того, как можно сохранить человеческое достоинство и святость даже в самых нечеловеческих условиях, навязанных государством.
Богословское значение подвига святого.
Отказ Василия Парийского подчиниться иконоборцам имел не только моральное, но и глубокое богословское значение. Иконопочитание в православии — это не эстетическое украшение храмов, как часто думают люди далекие от церкви. Это догмат, связанный с тайной Боговоплощения. Суть богословия иконы заключается в утверждении реальности пришествия Христа во плоти. Если Бог стал человеком (Иисусом Христом), то его можно изобразить. Отказ от иконы, с точки зрения отцов церкви, был фактически отказом от веры в истинное Воплощение Сына Божьего.
Василий Исповедник, сам того не желая, участвовал в самой важной теологической битве своего времени. Он защищал не просто доски с красками, а саму возможность говорить о Христе как о реальном историческом человеке и истинном Боге одновременно. Иконоборцы, обеляя храмы, невольно скатывались в ересь, близкую к монофизитству или даже к исламу, где антропоморфные изображения божества строжайше запрещены. Стойкость Василия в этом споре стала кирпичиком в фундаменте победы православия над ересью.
Святой не дожил, возможно, до окончательного восстановления иконопочитания на Седьмом Вселенском соборе в Никее (787 год), который был созван императрицей Ириной (женой императора Льва IV Хазара, умершего в 780 году). Но его исповеднический подвиг проложил дорогу этому торжеству. Когда церковь вновь обрела свободу, имена таких людей, как Василий Парийский, были вписаны в синодики (поминальные книги) как победителей ереси.
Канонизация и почитание.
Церковь причислила Василия Парийского к лику святых не сразу после его смерти, но, как это часто бывало в древности, — через почитание его мощей и свидетельства о чудесах, происходивших по молитвам к нему. Однако ключевым критерием для канонизации послужила именно его исповедническая смерть (или кончина в результате гонений). В православных святцах он значится как «Святитель Василий Исповедник, епископ Парийский».
Интересно, что в народном русском календаре память святого Василия Парийского (25 апреля по новому стилю) получила совершенно иное, «крестьянское» название — Василий Парильщик. Это яркий пример народного («бытового») православия, где житийная история святого становится менее важной для крестьянина, чем его связь с природными циклами. Крестьяне не забыли святого, но переосмыслили его образ через призму своего опыта. «Парильщиком» его прозвали потому, что день его памяти совпадал с периодом, когда весеннее солнце начинает сильно припекать, «парить» землю после долгой зимы.
Этот факт говорит о том, что почитание Василия было глубоко укоренено в народном сознании. Далекие от византийских богословских споров русские крестьяне чтили его как своего покровителя, связывая с его днем начало активных полевых работ и заботу о здоровье (отсюда традиция париться в бане именно 25 апреля). Таким образом, епископ из малоазиатского города Пария стал «своим» для земледельцев русских равнин.
Связь с другими святыми и чудесами.
В православной традиции 25 апреля имеет еще одно важное значение, которое часто переплетается в народном сознании с почитанием Василия Парийского. В этот день также совершается память Муромской иконы Божией Матери и вспоминается чудо о епископе Василии Рязанском (это другой святой, но риторически связанный с той же датой в некоторых агиографических сборниках).
По преданию, эту икону привез в Муром из Киева святой благоверный князь Константин. Когда язычники задумали убить князя за проповедь христианства, он вышел к ним с образом Богородицы. Благодать, исходившая от Лика, тронула сердца, и заговорщики приняли крещение. Позже, в конце XIII века, епископ Василий Рязанский, будучи оклеветанным и приговоренным к казни, пришел с этой иконой на берег Оки, распростер свою мантию по воде и чудесным образом поплыл против течения, доплыв до Старой Рязани, где был встречен с почестями. Хотя это предание относится к другому Василию (Рязанскому), оно демонстрирует, насколько глубока была вера в заступничество святых в древней Руси и как тесно переплетались судьбы разных подвижников в памяти церкви. Но вернемся к герою нашего повествования — Василию Парийскому. Он остается в тени этих громких чудес, но его подвиг тихого противостояния системе ценен именно своей повседневной серьезностью.
Образец для современных верующих.
Чему же учит история жизни Василия Исповедника современного человека, живущего в XXI веке? На первый взгляд, кажется, что время гонений на иконы ушло в далекое прошлое и в большинстве стран мира христианам не приходится выбирать между верой и тюрьмой. Однако духовная суть подвига исповедничества остается актуальной всегда.
Василий Парийский — это образец человека, не идущего на компромисс со своей совестью ради материальных благ или спокойной жизни. В современном мире «иконоборчеством» может стать любое давление на личность, любая попытка заставить человека отказаться от моральных принципов под давлением большинства, начальства или общественного мнения. Святитель Василий учит нас тому, что «твёрдость убеждений» — это не упрямство, а способность оставаться человеком, когда вокруг насаждается бездуховность и формальный подход к вере.
Его пример говорит о том, что защищать правду можно не только мечом, но и словом, и даже молчаливым несогласием, за которое готов пострадать. Для современных верующих, которые иногда стесняются перекреститься в общественном месте или отстоять церковную традицию в светском споре, жизнь Василия Парийского является укором в малодушии и призывом к мужеству.
Он показывает, что святость достигается не внешними подвигами (постами или многопоклонными молитвами в уютной тишине), а способностью сохранить любовь к истине и ближнему даже тогда, когда истина объявлена вне закона, а ближние тебя преследуют. Святой Василий Исповедник, епископ Парийский, не написал томов богословских учений, не основал десятков монастырей и не погиб на арене цирка от зубов львов. Его путь был тяжел суровой прозой жизни — голод, холод, изгнание, клевета. Но именно эта суровая простота делает его подвиг особенно высоким в глазах Бога и поучительным для нас.